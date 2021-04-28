Експерт розповів, що буде з курсом долара після травневих свят

Курс долара після травневих свят в Україні трохи зросте. Це пов'язано з тим, що після святкувань економічне життя відновиться і попит на американську валюту знову підвищиться.

На думку фахівця, після свят багато регіонів України вийдуть з "червоної" карантинної зони. У зв'язку з цим в країні знову відновиться економічне життя, а разом з цим відновиться попит на іноземну валюту. Також не варто забувати про девальвацію гривні.

Олександр Хмелевський прогнозує курс на рівні 28,00 - 28,70 гривні за долар.

"Після травневих свят практично всі регіони України вийдуть з червоної зони карантину. Економічне життя активізується. Відповідно зросте попит на іноземну валюту і відновиться девальвація гривні. До кінця травня курс гривні буде перебувати на рівні 28,00 - 28,70 за долар", - розповів експерт.

Зазначимо, що за прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.