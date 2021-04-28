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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 10:32
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара знаходиться біля рівня 27,75 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 33,47 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,7500 - 27,7700 грн/долар, євро 33,4554 - 33,4795 грн/євро, російський рубль 0,3703-0,3707 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 27 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,5089 - 33,5303 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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