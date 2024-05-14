5 больших космических открытий, которые сделает человечество в ближайшие 50 лет

Сейчас в мире проходит настоящая космическая гонка - уже в этом году Space Х планирует первый частный выход астронавтов в открытый космос, в следующем году NASA снова отправит человека на Луну и, по прогнозам экспертов, в ближайшее десятилетие состоится первая высадка на Марс.

О том, какие космические открытия ждут человечество в ближайшие полвека, в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества" Роберт Зубрин.

Какие величайшие космические открытия ждут человечество в течение 50 лет

"Будет первая высадка человека на Марс, рождение первого ребенка на Марсе, открытие внеземной жизни, открытие внеземных цивилизаций и демонстрация ракет с термоядерным двигателем", - заявил инженер.

При этом он добавляет, что первая высадка человека на Марс может произойти в ближайшие десятилетия, если Илон Маск снова сосредоточится на Space X. И уже наше поколение станет свидетелем первых баз на Луне.

"Мы обязательно увидим создание баз на Луне. Но Луне не хватает материалов для поселения. Очень мало воды, нет ни углерода, ни азота. Марс имеет все это и многое другое, поэтому больше подходит для заселения", - добавляет Зубрин.

Роберт Зубрин (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

Отметим, что Зубрин - один из популяризаторов колонизации Марса. Участники его "Марсианского общества" по всему миру продвигают его идеи, а также создают разработки, которые могут приблизить человечество к покорению других планет.

Интересно, что Зубрин является идейным вдохновителем Илона Маска. Ведь именно инженер в 2000-х годах подтолкнул бизнесмена к инвестициям в космическую сферу.

Аэрокосмический инженер также подчеркнул, что Китай и Индия, которые в последние годы активно развивают свои технологии, могут обогнать США в космической гонке. А Украина после победы также может вырваться в космические лидеры.

Испытания, которые проводят участники "Марсианского общества" на научно-исследовательской станции Mars Desert в штате Юта (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)