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Як ідеально зварити молочну кашу, щоб сподобалось дітям

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 16:58
Як ідеально зварити молочну кашу, щоб сподобалось дітям Як ідеально приготувати кашу (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Приготувати дійсно смачну та ідеальну кашу не таке вже й просто. Все тому, що вона може вийти занадто рідкою або густою. Тому навіть така елементарна страва потребує особливої технології.

Як ідеально приготувати рисову, гречану, манну кашу та геркулес, повідомили на сторінці "salaty_zakusky" в Instagram.

Рисова молочна каша

Так, у кипляче молоко потрібно додати цукор та сіль, висипали рис. Довести до кипіння (якщо об'єм невеликий, то кип'ятили хвилину) і одразу знімали з плити.

Далі додайте олію та накрийте кришкою. Хвилин через 20-30 рис сам розбухне.

Секрет приготування смачної молочної каші

  • Не варіть її одразу до готовності;
  • Беріть більше молока на пропорції;
  • Варіть крупу у молоці після закипання 1-2 хвилини помішуючи;
  • Через якийсь час крупа набухне і ви отримаєте смачну густу кашу.

Гречана каша

Таку кашу залийте водою звечора, а вранці поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді крупа буде розсипчастою.

Геркулес

Для хорошої консистенції та яскравого смаку на літр молока – 7-8 столових ложок пластівців. Потім одразу перелийте в керамічну миску. Далі накрийте кришкою та залишіть на ніч. Потім, за потреби, можна нагріти в мікрохвильовці.

Манка

На літр молока візьміть 4 столові ложки крупи. Цій каші достатньо декілька хвилин покипіти. Далі зніміть з плити й залиште ще на 20 хвилин.

Раніше ми повідомляли, як приготувати смачну кашу без грудочок, яка сподобається навіть дітям.

Також ми писали, що лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти вівсянку.

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