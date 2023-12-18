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Экс-жена Остапчука рассекретила, сколько денег тратит в месяц: "Кручусь, как только умею"

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, рассекретила, сколько денег тратит в месяц и что ей приносит доход. По словам блогерши, сейчас у нее "экономный режим", так как она снимает жилье.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью экс-избранницы шоумена Жени Фешаку в "33 вопросе от Люкс ФМ".

Сколько Кристина Горняк тратит в месяц

Как призналась блогерша, свою основную деятельность она была вынуждена временно приостановить.

Однако "с голода не умирает", ведь умеет экономить деньги.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Кручусь, как только умею. Я всю жизнь работаю. Но у меня есть одно преимущество - я умею откладывать и хранить средства. Поэтому даже если я не работаю, я не умираю с голоду", - сказала Кристина.

Также Горняк рассказала, во сколько ей обходится жизнь в Вене, где она временно проживает.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

"Я трачу на жизнь около 3 тыс евро в месяц точно. Сейчас у меня немного экономный режим. Потому что мне нужно снимать жилье. Здесь (в Киеве - прим. ред.) я могу тратить меньше. У меня маленькая квартира (в Вене - прим. ред.). Она стоит 1350 евро. 53 квадратных метра. Это очень хорошая цена. Не живу в центре, но живу в новостройке", - сказала бывшая жена Остапчука.

 

Напомним, недавно звезда заявила, что пока ее собственное жилье занято, именно поэтому она вынуждена жить в квартирах друзей.

Также она ответила, удалось ли ей поделить дом с экс-мужем.

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