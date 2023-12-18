Ексдружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць: "Кручуся, як тільки вмію"

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць і що їй приносить дохід. За словами блогерки, зараз у неї "економний режим", адже вона винаймає житло.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю ексобраниці шоумена Жені Фешаку в "33 запитання від Люкс ФМ".
Як зізналась блогерка, свою основну діяльність вона була змушена тимчасово призупинити.
Однак "з голоду не вмирає", адже вміє заощаджувати кошти.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
"Кручуся, як тільки вмію. Я все життя працюю. Але у мене є одна перевага - я вмію відкладати й зберігати кошти. Тому навіть якщо я не працюю, я не вмираю з голоду", - поділася Христина.
Також Горняк розповіла, у скільки їй обходиться життя у Відні, де вона тимчасово проживає.
Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
"Я витрачаю на життя близько 3 тис євро на місяць точно. Зараз у мене трішки економний режим. Бо мені потрібно знімати житло. Тут (у Києві - прим. ред.) я можу витрачати менше. У мене маленька квартира (у Відні - прим. ред.). Вона коштує 1350 євро. 53 квадратних метри. Це дуже хороша ціна. Не живу в центрі, але живу в новобудові", - сказала колишня дружина Остапчука.
Нагадаємо, нещодавно зірка заявила, що поки її власна оселя зайнята, саме тому вона вимушена жити у квартирах друзів.
Також вона відповіла, чи вдалося їй поділити будинок з екс-чоловіком.
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