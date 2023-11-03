Дочь Снежаны Егоровой ответила, где сейчас находится и чем занимается ее мама-путинистка: "Она немного ку-ку"
Телеведущая Стася Ровинская, которая является дочерью известной путинистки Снежаны Егоровой, раскрыла местонахождение своей матери, а также отреагировала на чушь, которую предательница пишет о войне в Украине в своем Telegram-канале.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью телеведущей для YouTube-канала "Слава+".
Где сейчас находится Снежана Егорова
По словам Ровинской, она не поддерживает связь с мамой-предательницей, однако ей известно, где она сейчас проживает и что говорит о ситуации в ее стране.
Снежана Егорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)
"Этот человек не заслуживает внимания, я бы не хотела о нем говорить. Я его вычеркнула из своей жизни, к сожалению. Я знаю, что она находится в Турции с детьми. Иногда встречаю даже ее Telegram-каналы, где она пишет такие чушь! Это дает мне больше понимания об этом человеке, что там немного "ку-ку". Потому что "Сталин - герой, Путин - герой, Папа Римский - рептилоид", всевозможные теории заговора. Иногда на это смешно посмотреть", - поделилась телеведущая.
Снежана Егорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)
Также звезда призналась, что ей жаль, что у нее нет нормальных отношений с матерью, однако она сейчас фокусируется только на своих детях.
"Мне жаль, что у меня нет отношений с нормальным человеком, на самом деле. Мне бы хотелось, как ребенку, но у меня настолько сейчас фокус на своих собственных детях, что уже нет времени рефлексировать, насколько я бедна-несчастна была в детстве. Главное, что сейчас у меня все хорошо", - добавила знаменитость.
Напомним, Снежана Егорова, которая никогда не скрывала, что является поклонницей путинского режима, уехала в Турцию еще до 24 февраля 2022 года вместе с тремя младшими детьми от Антина Мухарского.
Там она жаловалась на "преследования украинских властей", так как консульство не хотело предоставлять предательнице статуса беженца.
Снежана Егорова (фото: Instagram.com.snezha_egorova)
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