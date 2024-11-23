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"Холостяк" Терен поставил на место хейтеров: "Никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое"

Суббота 23 ноября 2024 17:24
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"Холостяк" Терен поставил на место хейтеров: "Никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое" Александр Терен (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Главный герой нового сезона реалити "Холостяк", Александр Будько с позывным Терен, ответил всем, кто его критикует. В последнее время ветеран, потерявший на войне обе ноги, начал получать хейт из-за того, что якобы "заигрался в медийность".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для "Детектор медіа" Терен сказал, что думает о упреках хейтеров.

Почему "Холостяка" начали критиковать и как он на это реагирует

Во время разговора у Терена спросили, обижают ли его слова некоторых военных о том, что тот "заигрался в шоуменство". Дело в том, что сейчас ветеран стал очень популярным, а участие в шоу "Холостяк" добавило еще больше медийности.

И поэтому хейтеры уже пишут, что Терен якобы "паразитирует" на том, что стал ветераном. Оказалось, сам Александр реагирует на все это спокойно, но дать четкое объяснение, которое расставит все точки, может.

&quot;Холостяк&quot; Терен поставил на место хейтеров: &quot;Никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое&quot;

Терен на шоу "Холостяк" (скриншот)

"Пусть они заиграются. Я никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое. Я не хочу быть для всех супердобрым и понимаю, что этого никогда не добьешься, потому что всегда будет кто-то, кто не понимает или не одобряет твоей деятельности. Но даже если бы я делал это только ради своей популярности, то что в этом плохого?" - заявил Терен.

"Я живу так, как хочу жить, делаю то, что хочу делать. Если это освещается и об этом говорят в медиа, значит это им интересно. Я сам ни у кого не прошу сделать о себе материал. Поэтому стать популярным ради самой популярности - не моя цель. Я пытаюсь показать, что быть ветераном с ранением - не конец света и не конец жизни", - добавил он.

&quot;Холостяк&quot; Терен поставил на место хейтеров: &quot;Никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое&quot;

Терен из "Холостяка" (скриншот)

Кто такой Александр Терен

В начале полномасштабной войны Будько решил защищать Украину. В августе 2022 года Терен получил серьезное ранение и чуть не погиб. Военный потерял обе ноги и прошел реабилитацию.

Терен научился ходить на протезах. Он ведет проект "Відвал ніг", в котором путешествует по городам и показывает, легко ли ветеранам и всем потерявшим конечности жить в современных условиях. Будько поднимает тему инклюзивности и пытается привлечь к этому внимание людей. И недавно он стал главным героем шоу "Холостяк", где также говорит о людях с инвалидностью.

К слову, раньше мы рассказывали, как прошел 4 выпуск "Холостяка".

Кроме того, военная журналистка эмоционально разнесла скандал на шоу "Холостяк".

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