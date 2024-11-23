"Холостяк" Терен поставил на место хейтеров: "Никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое"

Главный герой нового сезона реалити "Холостяк", Александр Будько с позывным Терен, ответил всем, кто его критикует. В последнее время ветеран, потерявший на войне обе ноги, начал получать хейт из-за того, что якобы "заигрался в медийность".

Почему "Холостяка" начали критиковать и как он на это реагирует

Во время разговора у Терена спросили, обижают ли его слова некоторых военных о том, что тот "заигрался в шоуменство". Дело в том, что сейчас ветеран стал очень популярным, а участие в шоу "Холостяк" добавило еще больше медийности.

И поэтому хейтеры уже пишут, что Терен якобы "паразитирует" на том, что стал ветераном. Оказалось, сам Александр реагирует на все это спокойно, но дать четкое объяснение, которое расставит все точки, может.

Терен на шоу "Холостяк" (скриншот)

"Пусть они заиграются. Я никому не запрещаю потерять ноги и делать то же самое. Я не хочу быть для всех супердобрым и понимаю, что этого никогда не добьешься, потому что всегда будет кто-то, кто не понимает или не одобряет твоей деятельности. Но даже если бы я делал это только ради своей популярности, то что в этом плохого?" - заявил Терен.

"Я живу так, как хочу жить, делаю то, что хочу делать. Если это освещается и об этом говорят в медиа, значит это им интересно. Я сам ни у кого не прошу сделать о себе материал. Поэтому стать популярным ради самой популярности - не моя цель. Я пытаюсь показать, что быть ветераном с ранением - не конец света и не конец жизни", - добавил он.

Терен из "Холостяка" (скриншот)

Кто такой Александр Терен

В начале полномасштабной войны Будько решил защищать Украину. В августе 2022 года Терен получил серьезное ранение и чуть не погиб. Военный потерял обе ноги и прошел реабилитацию.

Терен научился ходить на протезах. Он ведет проект "Відвал ніг", в котором путешествует по городам и показывает, легко ли ветеранам и всем потерявшим конечности жить в современных условиях. Будько поднимает тему инклюзивности и пытается привлечь к этому внимание людей. И недавно он стал главным героем шоу "Холостяк", где также говорит о людях с инвалидностью.