Экс-участник "Квартала 95" признался, как ему удалось выехать за границу во время войны

Как Александр Эллерт выехал за границу

По словам звезды, решение переехать в США он принял спонтанно. Эту идею ему предложил друг детства.

Впрочем, экс-участник "Квартала 95" заверил: он выехал из страны на законных основаниях и уже несколько раз возвращался обратно на родину без проблем.

"У меня есть друг Евгений, с которым мы дружим уже 19 лет. Он мне говорит: "Я еду в Америку, едешь со мной?». А я как раз в таком эмоциональном состоянии и говорю: "Помчались". Я выехал из Украины официально и потом несколько раз возвращался и выезжал", - рассказал бывший Ксении Мишиной.

"Никакой помощи от действующей власти я не получал. Мне все равно, что думают люди и что напишут. Плевать на хейт. Я четко понимаю чем заниматься и какой мой путь", - добавил он.

После переезда актер пытался зарабатывать на украинском стенд-апе, однако никаких результатов это не принесло.

Сейчас Эллерт старательно изучает английский язык и намерен попробовать свои силы в написании шуток для американской аудитории.