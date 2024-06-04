RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-участник "Квартала 95" признался, как ему удалось выехать за границу во время войны

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт признался, как ему удалось уехать из Украины во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью комика YouTube-каналу "Свои в Америке".

Как Александр Эллерт выехал за границу

По словам звезды, решение переехать в США он принял спонтанно. Эту идею ему предложил друг детства.

Впрочем, экс-участник "Квартала 95" заверил: он выехал из страны на законных основаниях и уже несколько раз возвращался обратно на родину без проблем.

"У меня есть друг Евгений, с которым мы дружим уже 19 лет. Он мне говорит: "Я еду в Америку, едешь со мной?». А я как раз в таком эмоциональном состоянии и говорю: "Помчались". Я выехал из Украины официально и потом несколько раз возвращался и выезжал", - рассказал бывший Ксении Мишиной.

"Никакой помощи от действующей власти я не получал. Мне все равно, что думают люди и что напишут. Плевать на хейт. Я четко понимаю чем заниматься и какой мой путь", - добавил он.

 

После переезда актер пытался зарабатывать на украинском стенд-апе, однако никаких результатов это не принесло.

Сейчас Эллерт старательно изучает английский язык и намерен попробовать свои силы в написании шуток для американской аудитории.

Читайте РБК-Украина в Google News
95-й кварталВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса