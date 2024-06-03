"Не волнуюсь по этому поводу". Украинский актер прокомментировал внешнее сходство с Путиным
Украинский актер Дмитрий Олейник, сыгравший одну из главных ролей в художественной ленте "Дім "Слово". Неоконченный роман", прокомментировал внешнее сходство с Путиным.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алине Доротюк.
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В кинематографическом проекте, посвященном Расстрелянному Возрождению, Олейник перевоплотился в персонажа начинающего поэта Владимира Акимова.
Вымышленный герой был задуман режиссером как прообраз молодого Путина времен его службы в КГБ.
По словам Дмитрия, когда ему говорят, что его персонаж вызывает у них чувство ненависти, это для него является комплиментом.
"Я и хотел, чтобы возникали такие ощущения у людей. После просмотра фильма мне было не страшно, потому что актерская профессия она такая, что многие актеры на самом деле, мне кажется, мечтают о каких-то таких очень существенных ролях, которые имеют много экранного времени, где имеют развитие. даже если они отрицательные или положительные", - признался артист.
Дмитрий Олейник (фото: instagram.com/dmytro_oliinyk)
Олейник говорит, что и сам замечает в себе определенное визуальное сходство с президентом страны-агрессора, однако режиссер не только на этом хотел сделать акцент, когда проходили съемки фильма.
"Если бы мы хотели максимально сделать поведение, и то, как я двигаюсь, как я говорю, похожими на Путина, то это бы наверняка уже была бы какая-то пародия. Мы держали это в голове где-то там далеко, что у меня есть визуальное сходство и оно будет просматриваться в любом случае. Но тогда, когда я работал, это не было главной целью", - сказал Дмитрий.
Звезда надеется, что сознательный зритель, который приходит в кинотеатр, все же будет разграничивать его как актера и персонажа Акимова.
Дмитрий Олейник (фото: instagram.com/dmytro_oliinyk)
На вопрос ведущей, не боится ли он остаться на определенный период в этом амплуа, артист ответил, что не волнуется по этому поводу.
"Во-первых, пока нет никаких приглашений, а во-вторых, откровенно говоря, в разрезе того, что происходит сейчас в стране, и какие мы страшные времена переживаем, это самое последнее, о чем я думаю. Я не боюсь, потому что я не очень много снимался за все свое время. У меня нет такой жиги и желания", - поделился Олейник.
Также он добавил, что считает себя довольно реализованным актером в театре, и даже если в нем будут видеть исключительно такого персонажа, похожего на Путина, его это не пугает.
Что известно о фильме "Слово". Незакінчений роман"
События разворачиваются в 1927 году, когда по инициативе диктатора Иосифа Сталина в Харькове был построен кооперативный дом "Слово", который заселили выдающимися украинскими писателями и культурными деятелями.
В фильме представлен вымышленный персонаж Владимир Акимов.
Он работает корректором прессы, мечтает войти в круг ведущих писателей. Чтобы поселиться в этом доме, ему действительно понадобился талант - талант подслушивать и пересказывать все услышанное агенту НКВД.
Историческая драма снята Тарасом Томенко по сценарию, написанному им совместно с Любовью Якимчук, вдохновленная документальным фильмом "Дім "Слово" (2017). Этот документальный фильм побудил Томенко к дальнейшему исследованию эпохи и личностей.
Проект художественного фильма стал одним из победителей конкурса от Госкино и получил государственное финансирование, которое покрыло половину расходов на производство.
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