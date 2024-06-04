Екс-учасник "Кварталу 95" зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни

Як Олександр Еллерт виїхав за кордон

Зі слів зірки, рішення переїхати до США він прийняв спонтанно. Цю ідею йому запропонував друг дитинства.

Втім, екс-учасник "Кварталу 95" запевнив: він виїхав із країни на законних підставах і вже кілька разів повертався назад на батьківщину без проблем.

"У мене є друг Євген, з яким ми дружимо вже 19 років. Він мені каже: "Я їду в Америку, їдеш зі мною?". А я якраз у такому емоційному стані й кажу: "Помчали". Я виїхав з України офіційно і потім кілька разів повертався і виїжджав", - розповів колишній Ксенії Мішиної.

"Жодної допомоги від чинної влади я не отримував. Мені все одно, що думають люди і що напишуть. Плювати на хейт. Я чітко розумію чим займатися і який мій шлях", - додав він.

Після переїзду актор намагався заробляти на українському стенд-апі, однак ніяких результатів це не принесло.

Зараз Еллерт старанно вивчає англійську мову і має намір спробувати свої сили в написанні жартів для американської аудиторії.