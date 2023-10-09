Экс-тренер Усика объяснил важность боя с Фьюри для всей Украины: "Мир должен знать!"

Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе станет очень важным не только для украинского боксера, но и для всех украинцев, и более того - для всей страны!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бывшего тренера Усика, вице-президента Федерации бокса Украины Сергея Ватаманюка Telegram -каналу LuckyPunch.

Почему бой Усик - Фьюри важен для Украины

По словам Ватаманюка, во время войны такое масштабное событие, в котором участвует один из самых известных украинских спортсменов в мире, поможет нашим гражданам - не только фанатам бокса - еще больше сплотиться.

"В такие трудные времена в истории нашей страны любое событие, где поднимается наш флаг и звучит наш гимн, это очень хорошо. Все должны знать, что Украина - сильная, сплоченная, что мы бьемся и никогда не сдаемся", - говорит он.

Экс-тренер нашего чемпиона напоминает, что "к таким большим поединкам всегда много внимания всего мира".

"Поэтому бой Фьюри - Усик действительно очень важен для того, чтобы мир помнил о войне в нашей стране. А также для мотивации украинцев - которые на фронте, и которые в тылу", - добавил Сергей.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)