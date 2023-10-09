Экс-тренер Усика объяснил важность боя с Фьюри для всей Украины: "Мир должен знать!"
Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе станет очень важным не только для украинского боксера, но и для всех украинцев, и более того - для всей страны!
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бывшего тренера Усика, вице-президента Федерации бокса Украины Сергея Ватаманюка Telegram-каналу LuckyPunch.
Почему бой Усик - Фьюри важен для Украины
По словам Ватаманюка, во время войны такое масштабное событие, в котором участвует один из самых известных украинских спортсменов в мире, поможет нашим гражданам - не только фанатам бокса - еще больше сплотиться.
"В такие трудные времена в истории нашей страны любое событие, где поднимается наш флаг и звучит наш гимн, это очень хорошо. Все должны знать, что Украина - сильная, сплоченная, что мы бьемся и никогда не сдаемся", - говорит он.
Экс-тренер нашего чемпиона напоминает, что "к таким большим поединкам всегда много внимания всего мира".
"Поэтому бой Фьюри - Усик действительно очень важен для того, чтобы мир помнил о войне в нашей стране. А также для мотивации украинцев - которые на фронте, и которые в тылу", - добавил Сергей.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Отметим, Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе несколько месяцев из-за того, что "Цыганский король" регулярно выдвигал ультиматумы и нестандартные требования для проведения поединка.
Но одной из самых значимых проблем стали гонорары, ведь Фьюри требовал, чтобы Усик имел небольшой процент призовых.
Впоследствии промоутер британца Боб Арум сказал, что Тайсон получит самый большой гонорар в своей карьере за бой против украинца. Команда скандального Фьюри рассчитывает получить чек на 200 миллионов долларов. Однако точные суммы гонораров обоих боксеров не оглашаются.
Напомним, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии. Дата его проведения пока неизвестна, но западные СМИ пишут, что украинец и британец могут сойтись на ринге еще перед Новым годом 2024 года или уже в январе.