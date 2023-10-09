Екс-тренер Усика пояснив важливість бою з Ф'юрі для всієї України: "Світ має знати!"
Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі стане дуже важливим не лише для українського боксера, а й для всіх українців, ба більше - для всієї країни!
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю колишнього тренера Усика, віцепрезидента Федерації боксу України Сергія Ватаманюка Telegram-каналу LuckyPunch.
Чому бій Усик - Ф'юрі важливий для України
За словами Ватаманюка, під час війни така масштабна подія, у якій бере участь один з найвідоміших українських спортсменів у світі, допоможе нашим громадянам - не лише фанатам боксу - ще більше згуртуватись.
"В такі важкі часи в історії нашої країни будь яка подія, де підіймається наш прапор та звучить наш гімн, це дуже добре. Всі мають знати, що Україна - сильна, згуртована, що ми б’ємось і ніколи не здаємось", - говорить він.
Екс-тренер нашого чемпіона нагадує, що "до таких великих поєдинків завжди багато уваги усього світу".
"Тому бій Ф’юрі - Усик, справді, дуже важливий для того аби світ пам’ятав про війну в нашій державі. А також для мотивації українців - які на фронті, і які в тилу", - додав Сергій.
Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Зауважимо, Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців через те, що "Циганський король" регулярно висував ультиматуми та нестандартні вимоги для проведення поєдинку.
Але однією з найвагоміших проблем стали гонорари, адже Ф'юрі вимагав, щоб Усик мав невеликий відсоток призових.
Згодом промоутер британця Боб Арум сказав, що Тайсон отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі за бій проти українця. Команда скандального Ф'юрі розраховує отримати чек на 200 мільйонів доларів. Однак точні суми гонорарів обох боксерів не оголошуються.
Нагадаємо, що бій Усик - Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Дата його проведення наразі невідома, але західні ЗМІ пишуть, що українець і британець можуть зійтися на рингу ще перед Новим роком 2024 або вже в січні.