Екс-секретар РНБО Данилюк одружився з дизайнеркою Літковською: милі фото молодят

Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, та Лілія Літковська, відома дизайнерка, стали чоловіком та дружиною. Урочиста церемонія відбулася у Софії Київській у центрі столиці України.

До своєї нареченої Данилюк їхав інвалідним візком - екс-чиновник раніше в червні потрапив у аварію на своєму мотоциклі, і зламав ноги. Допомагав йому пересуватися на церемонії одруження мер Києва Віталій Кличко.

Літковська сяяла у весільному вбранні власного авторства. У руках нареченої був букет хлібних колосків – символ родючості.

Лілія Літковська у весільній сукні (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)

Дату для створення своєї нової родини молодята обрали 7 липня, саме на Івана Купала.

Дизайнерка зазначила у день одруження, що "бажає миру українській землі та бажає, щоб ми з моїм чоловіком створили та примножили наше кохання у цьому світі".

Лілія Літковська та Олександр Данилюк стали чоловіком та дружиною (фото: instagram.com/li_litkovskaya)

В автомобілі Літковська згадала свої дитячі мрії та загадала бажання.

"Побачити наречену, загадати бажання, і воно водночас збудеться - мої дитячі спогади. Хочу, щоб у мій чарівний день збулося одне бажання українців - МИР на нашій землі. А ми з моїм чоловіком Олександром розмножували і сіяли любов у цьому мирі", - пише пані Лілія.

Лілія Літковська та Олександр Данилюк одружилися (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)

46-річний Олександр Данилюк раніше був одружений на режисері Ользі Володимирівні. Нині вона працює театральним дизайнером у Лондоні. У пари народилися двоє дітей - Річард (2001 р.н.) та Володимир (2011 р.н.). Сини та колишня дружина Данилюка - громадяни Великої Британії, а сам він у 2016 році відмовився від британського паспорта, аби будувати політичну кар'єру в Україні.

Олександр Данилюк із синами у День батька (фото: facebook.com/o.danyliuk)

40-річна Лілія Літковська, засновниця та власниця бренду жіночого одягу LITKOVSKAYA, має доньку від минулих стосунків. Клієнтами дизайнерки є відомі представники шоу-бізу: співачки Альоша, Світлана Лобода, Ані Лорак, Олена Вінницька, ведуча Маша Єфросиніна та інші.