Экс-секретарь СНБО Данилюк женился на дизайнере Литковской: милые фото молодоженов
Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, и Лилия Литковская, известная дизайнер, стали мужем и женой. Торжественная церемония состоялась в Софии Киевской в центре столицы Украины.
Свадебные фото опубликовала Литковская в своем Instagram.
К своей невесте Данилюк ехал на инвалидной коляске - экс-чиновник ранее в июне попал в аварию на своем мотоцикле, и сломал ноги. Помогал ему передвигаться на церемонии бракосочетания мэр Киева Виталий Кличко.
Литковская блистала в свадебном наряде собственного авторства. В руках невесты был букет хлебных колосьев - символ плодородия.
Лилия Литковская в свадебном платье (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)
Дату для создания своей новой семьи молодожены выбрали 7 июля, как раз на Ивана Купала.
Дизайнер отметила в день бракосочетания, что "желает мира украинской земле и желает, чтобы мы с моим мужем создали и приумножили нашу любовь в этом мире".
Лилия Литковская и Александр Данилюк стали мужем и женой (фото: instagram.com/li_litkovskaya)
В автомобиле Литковская вспомнила свои детские мечты и загадала желание.
"Увидеть невесту, загадать желание, и оно сразу сбудется - мои детские воспоминания. Хочу, чтобы в мой волшебный день исполнилось одно желание украинцев - МИР на нашей земле. А мы с моим мужем Александром размножали и сеяли любовь в этом мире", - пишет пани Лилия.
Лилия Литковская и Александр Данилюк поженились (фото: instagram.com/stories/li_litkovskaya)
46-летний Александр Данилюк прежде был женат на режиссере Ольге Владимировне. Сейчас она работает театральном дизайнером в Лондоне. У пары родились двое детей - Ричард (2001 г.р.) и Владимир (2011 г.р.). Сыновья и бывшая жена Данилюка - граждане Великобритании, а сам он в 2016 году отказался от британского паспорта, чтобы строить политическую карьеру в Украине.
Александр Данилюк с сыновьями в День отца (фото: facebook.com/o.danyliuk)
40-летняя Лилия Литковская, основательница и владелица бренда женской одежды LITKOVSKAYA, имеет дочь от прошлых отношений. Клиентами дизайнера являются известные представители шоу-биза: певицы Алеша, Светлана Лобода, Ани Лорак, Алена Винницкая, ведущая Маша Ефросинина и другие.
Напомним, что Данилюк - любитель мотоциклов - и в прошлом году попадал в неприятности на дороге на своем двухколесном транспорте. Так, в августе 2021-го экс-секретарь СНБО едва не погиб на дороге, когда ехал домой на байке в непогоду - ветер обвалил дерево прямо ему "перед носом".
А незадолго до этого эксцесса Данилюк подрался с Тимофеем Миловановым, советником председателя Офиса президента, на своем дне рождения.