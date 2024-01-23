RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Екс-пациентка лондонской клиники рассказала, как проходит реабилитация Кейт Миддлтон после операции

Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон на прошлой неделе сделали операцию на брюшной полости и сейчас принцесса находится под наблюдением врачей.

О том, что рассказала бывшая пациентка больницы о возобновлении после такой операции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание People.

Как Кейт Миддлтон проходит реабилитацию

Принцесса Уэльская находится в известной лондонской больнице вблизи Харли-стрит в районе Мэрилебон, где на прошлой неделе она перенесла операцию на брюшной полости. Это та же клиника, в которой лечатся почти все члены королевской семьи и помогают ей всем необходимым.

Бывшая пациентка, перенесшая операцию на брюшной полости в лондонской клинике, рассказывает о том, как клиника помогла ей на пути к выздоровлению.

"У меня был действительно хороший опыт. Я считаю, что опыт всегда зависит от того, насколько успешно прошла ваша операция, а лучшие хирурги связаны с лондонской клиникой, лидерами в своей области, как в исследованиях, так и в хирургии. У меня был супер хирург, все было очень эффективно. Я лежала на операционном столе через два часа после того, как вошла в клинику", - рассказывает экс-пациентка больницы, где лежит Кейт.

Как Кейт Миддлтон проходит реабилитацию (фото: Getty images)

"Медсестры просто невероятны, они внимательны к вашим потребностям. В больнице очень хороший персонал, и все они кажутся очень осведомленными, очень чуткими и заботливыми. Физиотерапевты помогают вам выздороветь и встать на ноги", - продолжает рассказ бывшая пациентка.

Также женщина отметила, что после операции на брюшной полости требуется много терпения, и поначалу это немного страшно. Выходит, у принцессы Уэльской непростой путь к восстановлению, особенно в самом начале.

Принцессе следует провести в клинике от 10 до 14 дней после операции, поскольку она требует особого ухода, а также этот срок предостерегает от заражений швов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт Миддлтонздоровя