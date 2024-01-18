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Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)

Четверг 18 января 2024 18:33
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Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото) Кейт Миддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Кейт Миддлтон считают главной модницей в Великобритании, поскольку у нее есть собственный стиль, который покорил миллионы женщин во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) решило разобрать один из самых популярных образов принцессы Уэльской и охотно делится с вами этой информацией.

Как создать известный образ Уэльской принцессы

После того, как Кейт стала частью королевской семьи, она начала выходить в свет в новом статусе, который налагает определенные ограничения и предпочитает одновременно.

Этому статусу необходимо соответствовать, поэтому Миддлтон всегда должен выглядеть потрясающе и элегантно. но с этим у принцессы проблем не было, поскольку Кейт Миддлтон стала иконой стиля не только для британцев, но и для всего мира почти сразу.

Элегантный консерватизм в симбиозе с элегантностью, восхитительное чувство цвета, его сочетание и стиля - все это об образах Миддлтон и о том, почему образы королевской особы становятся примером для подражания.

Не секрет, что жена принца Уильяма любит воспроизводить образы принцессы Дианы и следует признать, что ей это удается. Но для современного мира примером стиля является Кейт и ее образы часто хотят повторить женщины.

Одним из самых интересных луков принеси образ с красным твидовым жакетом, который остается в тренде и в 2024 году. Он выглядит сложным и слишком недоступным, но это совсем не так.

Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)

Образ Кейт Миддлтон с красным пиджаком (фото: Getty images)

Образ Миддлтон можно создать легко, а для этого вам следует выбрать такие элементы гардероба как:

  • двухбортный твидовый пиджак красного цвета (короткий или классической длины)
  • черные брюки свободного кроя (также можно скини, лосины или джинсы)
  • каблуки
  • рубашку или гольф.

Все эти элементы гардероба помогут вам воспроизвести почти точный образ Уэльской принцессы. Аксессуары можно подбирать любые, а вот у прически есть два варианта, либо накрутить локоны, либо сделать аккуратный пучок на затылке.

Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)

Примеры образов как у Кейт Миддлтон с красным жакетом (фото: Pinterest)

Ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон перенесла операцию.

Также читайте наш материал о том, сколько Кейт Миддлтон потратила на гардероб в 2023 году.

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Кейт Миддлтон гардероб