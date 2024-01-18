Как создать известный образ Кейт Миддлтон с ярким жакетом (фото)

Кейт Миддлтон считают главной модницей в Великобритании, поскольку у нее есть собственный стиль, который покорил миллионы женщин во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) решило разобрать один из самых популярных образов принцессы Уэльской и охотно делится с вами этой информацией.

Как создать известный образ Уэльской принцессы

После того, как Кейт стала частью королевской семьи, она начала выходить в свет в новом статусе, который налагает определенные ограничения и предпочитает одновременно.

Этому статусу необходимо соответствовать, поэтому Миддлтон всегда должен выглядеть потрясающе и элегантно. но с этим у принцессы проблем не было, поскольку Кейт Миддлтон стала иконой стиля не только для британцев, но и для всего мира почти сразу.

Элегантный консерватизм в симбиозе с элегантностью, восхитительное чувство цвета, его сочетание и стиля - все это об образах Миддлтон и о том, почему образы королевской особы становятся примером для подражания.

Не секрет, что жена принца Уильяма любит воспроизводить образы принцессы Дианы и следует признать, что ей это удается. Но для современного мира примером стиля является Кейт и ее образы часто хотят повторить женщины.

Одним из самых интересных луков принеси образ с красным твидовым жакетом, который остается в тренде и в 2024 году. Он выглядит сложным и слишком недоступным, но это совсем не так.

Образ Кейт Миддлтон с красным пиджаком (фото: Getty images)

Образ Миддлтон можно создать легко, а для этого вам следует выбрать такие элементы гардероба как:

двухбортный твидовый пиджак красного цвета (короткий или классической длины)

черные брюки свободного кроя (также можно скини, лосины или джинсы)

каблуки

рубашку или гольф.

Все эти элементы гардероба помогут вам воспроизвести почти точный образ Уэльской принцессы. Аксессуары можно подбирать любые, а вот у прически есть два варианта, либо накрутить локоны, либо сделать аккуратный пучок на затылке.

Примеры образов как у Кейт Миддлтон с красным жакетом (фото: Pinterest)