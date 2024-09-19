Дочь Кличко не хочет ходить в школу в Европе. Экс-невеста боксера объяснила причину

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, рассказала об их 10-летней дочери Кайе, а также назвала причину, по которой девочка не хочет ходить в школу в Европе.

По словам Хайден, ее дочь, которая живет с отцом, очень похожа на нее. И она имеет в виду не только о внешности.

"Она прекрасна и похожа на меня. Эта маленькая девочка в буквальном смысле ушла от меня. Я имею в виду не только то, что ее лицо похоже на мое, но и личность также. Однажды я видела, как она играет в школе на рождественские праздники, и она была больше заинтересована в том, чтобы сплотить других детей вокруг себя, чем в том, что она сама делает. Она не оставляла этих бедных детей в покое. Я тогда подумала: "О, это мой ребенок", - поделилась актриса.

Владимир Кличко из Гайдена Панеттьери (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Знаменитость считает, что их с Владимиром дочь должна быть режиссером.

По словам Панеттьери, девочку возят в школу на лодке, и это ей совсем не нравится. Кайя не хочет выделяться из сверстников.

"Я сидела с ней и ее папой Владимиром, и он рассказывал мне о ее новой школе, как она не хочет ходить туда. И я спросила, почему. И Владимир ответил «Почему-почему... Я тебе объясню, почему. Потому что некоторые ее друзья ездят в школу на автобусе, некоторых подвозят их родители или няни, а Кайя не любит ходить в школу, потому что ей надо плыть туда на лодке", - рассказала бывшая спортсмена.

Хайден говорит, что ей показалось это смешным, но она ценит то, что она хочет быть, как другие дети.

Напомним, Хайден Панеттьери и Владимир Кличко были в отношениях с 2009 по 2018 год. В 2014 году актриса родила дочь Кайю-Евдокию.

В 2022 году Панеттьери утверждала, что Кличко фактически заставил ее передать ему опеку над дочерью, пока она боролась с наркотической зависимостью.

До начала полномасштабной войны девочка проживала в Киеве вместе со своей бабушкой, матерью Кличко. Надежда Ульяновна занималась воспитанием девочки, пока ее отец преподавал в одном из швейцарских вузов и в Гарварде.

Однако с началом российского вторжения Кличко вернулся в Киев и стал больше времени посвящать ребенку.

Где сейчас они находятся с дочкой - неизвестно.

В одном из своих интервью Хайден рассказала, что девочка живет "между Украиной и Германией".