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В уряді працюють над зменшенням платіжок на комуналку

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 01:03
В уряді працюють над зменшенням платіжок на комуналку
Фото: Олексій Оржель (kmu.gov.ua)

Серед методів - реновація та модернізація житла

У Кабінеті міністрів напрацюють новий пакет рішень з енергоефективності для зменшення платіжок громадян України за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Міністр зазначив, що серед методів, які допоможуть досягти енергоефективності, розглядається також модернізація житла.

"Зараз уряд напрацьовує цілий пакет рішень для того, щоб дати українцям якнайбільшу можливість...Більше того, і сам уряд буде це виконувати, для того, щоб зменшити платіжку. Щоби яка б не була ціна, в українця була менша платіжка і щоб він сплачував насправді.. Від модернізації і реновації житла для українця платіжка зменшується на 30-40%. Це набагато суттєвіше, ніж ми намагаємось за рахунок ринкових механізмів отримати меншу ціну", - заявив Оржель.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня 2019 року становила 52,1 млрд грн. Це на 1,1 млрд грн більше від показників попереднього місяця (51 млрд грн).

Середній розмір платіжки за комуналку в жовтні зріс на 30% Частка комуналки у витратах українців в два рази нижче, ніж в ЄС
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