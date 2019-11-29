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Чому газове питання знову заважає Україні спокійно жити - дивіться у Свободі Слова Савіка Шустера

Новини » Прес-релізи     29.11.2019 - 13:03


За 5 хвилин до Третьої газової. Чи подорожчає і так дорогий газ? Як припинити спекуляції довкола тарифів? Чому українська газотранспортна система перетворюється з живого бізнесу на шмат заліза?

Чим насправді дихає країна - сьогодні у Свободі Слова Савіка Шустера о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина"

Андрій Герус, нардеп від "Слуги Народу", Голова комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ

Ілля Пономарьов, депутат Державної думи РФ (2007 - 2016) (на зв’язку Skype)

Юрій Бойко, Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Галина Третякова, нардеп від "Слуги Народу", Голова комітету з питань соціальної політики

Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014 - 2019)

Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності"

Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина", Заступник Голови комітету з питань енергетики та ЖКГ

Юрій Вітренко, виконавчий директор групи НАК "Нафтогаз"

Вони говорять, а вирішує народ.

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