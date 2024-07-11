Экс-мужа Тринчер обвинили в краже донатов для "Охматдета": он ответил

Детали скандала

Один из Telegram-каналов с более 450 тысячами подписчиков обвинил Волошина в краже пяти миллионов гривен, собранных им и его фанами для "Охматдета".

Правда, администраторы канала не предоставили никаких доказательств. Они напомнили, что недавно Александр рассказывал о потере крупной суммы денег в криптовалюте, и предположили, что именно из-за этого он присвоил благотворительные средства, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Александра Волошина обвинили в мошенничестве (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Реакция Волошина

Бывший муж Анны Тринчер заявил, что неоднократно сообщал в своих соцсетях о выборочной передаче денег семьям детей из "Охматдета".

Бизнесмен вместе со своей командой пообещал вскоре предоставить отчет об этом.

Александра Волошина обвинили в мошенничестве (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Что важно знать о ракетном ударе РФ по "Охматдету"

"Охматдет" - крупнейшая детская больница в Украине, где ежегодно лечат более 20 тысяч детей из разных регионов страны.

8 июля РФ нанесла удар ракетой X-101 по больнице, полностью разрушив корпус токсикологии. Еще четыре здания медицинского учреждения получили повреждения.

Пострадали 10 хирургических отделений, пять онкоотделений, два соматических отделения, интенсивная терапия, две реанимации, операционные блоки, отделение радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории.

В больнице "Охматдет", в частности, погибли 2 взрослых человека. Четыре сотрудника клиники - тяжело ранены.