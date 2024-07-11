Екс-чоловіка Трінчер звинуватили у крадіжці донатів для "Охматдиту": він відповів

Деталі скандалу

Один із Telegram-каналів із понад 450 тисячами підписників звинуватив Волошина в крадіжці п’яти мільйонів гривень, зібраних ним і його фанами для "Охматдиту".

Щоправда, адміністратори каналу не надали жодних доказів. Вони нагадали, що нещодавно Олександр розповідав про втрату великої суми грошей у криптовалюті, і припустили, що саме через це він привласнив благодійні кошти, щоб поліпшити своє фінансове становище.

Олександра Волошина звинуватили у шахрайстві (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Реакція Волошина

Колишній чоловік Анни Трінчер заявив, що неодноразово повідомляв у своїх соцмережах про вибіркову передачу грошей сім'ям дітей з "Охматдиту".

Бізнесмен разом зі своєю командою пообіцяв незабаром надати звіт про це.

Олександра Волошина звинуватили у шахрайстві (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Що важливо знати про ракетний удар РФ по "Охматдиту"

"Охматдит" - найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей із різних регіонів країни.

8 липня РФ завдала удару ракетою X-101 по лікарні, повністю зруйнувавши корпус токсикології. Ще чотири будівлі медичного закладу зазнали пошкоджень.

Постраждали 10 хірургічних відділень, п'ять онковідділень, два соматичні відділення, інтенсивна терапія, дві реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії.

У лікарні "Охматдит", зокрема, загинули 2 дорослих людини. Чотири співробітники клініки - важко поранені.