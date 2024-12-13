Экс-муж беременной Меган Фокс резко высказался о ее бывшем, которого она поймала на измене

Известно, что Меган Фокс, которая находится на шестом месяце беременности от Колсона Бейкера, ушла от артиста из-за его общения с другими женщинами.

Этот разрыв произошел вскоре после того, как пара официально заявила об ожидании первого общего ребенка.

На днях папарацци заметили ее бывшего мужа, Брайана Остина Грина, вблизи торгового центра в городе Калабасас, штат Калифорния.

Machine Gun Kelly (фото: instagram.com/machinegunkelly)

Грин рассказал журналистам, что был не в курсе последних изменений в жизни Меган, с которой у него трое общих детей: старший сын Ноа (12 лет), средний - Боди (10 лет) и младший - Джорни (8 лет).

"Я понятия не имел", - отметил мужчина.

У звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" поинтересовались, что он думает о ситуации, когда Machine Gun Kelly переписывался с другими женщинами, пока его невеста в положении.

В ответ Брайан глубоко вздохнул, запрокинул голову назад и закатил глаза. Затем он прокомментировал поведение Бейкера, назвав его поступки незрелыми.

"Сколько ему лет? Ему за 30, не так ли? Я не знаю, но в 30-то лет пора повзрослеть", - резко высказался артист.

Machine Gun Kelly (фото: instagram.com/machinegunkelly)

Бывшие супруги продолжают поддерживать контакт ради воспитания детей, но они не обсуждают личную жизнь друг друга.

Брайан Остин Грин признался, что не может точно сказать, изменял ли Machine Gun Kelly Меган, поскольку не имеет достоверной информации об этом.

"Это печально. Я убит горем, потому что знаю, что она была так взволнована, а дети так радовались жизни, изменениям и всему остальному", - сказал актер после длительной паузы.

Брайан отметил, что из-за гормональных изменений беременные женщины воспринимают измену гораздо болезненнее, чем обычно.

"Вряд ли расставание заставило Меган почувствовать себя лучше. Я не знаю подробностей, но если это так, то это трагическая ситуация, и я бы никому такого не пожелал", - цитирует Daily Mail мужчину.

На вопрос о том, верит ли он в то, что Фокс и Бейкер сохранят свои отношения, Остин Грин ответил неопределенно.

"Я просто надеюсь на лучший результат для Меган и ее будущего ребенка, а также для наших сыновей, каким бы он ни был", - добавил артист.

Напомним, Брайан и Меган начали встречаться в 2004 году, когда ему было 30 лет, а ей - всего 18. Они поженились два года спустя, но разорвали помолвку в 2009-м. Через год влюбленные воссоединились и связали себя узами брака на Гавайях. В 2015 году Фокс подала на развод, но через год помирилась с мужем.

Окончательно пара развелась в 2020-м. Сейчас Остин Грин состоит в отношениях с австралийской профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. У них подрастает 2-летний сын Зейн. У актера также есть 22-летний Кассиус от бывшей партнерши по «Беверли-Хиллз, 90210» Ванессы Марсил.