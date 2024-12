Расставание Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Инсайдеры объяснили, почему звезды разошлись окончательно

Звезда не боится сама воспитывать их общего ребенка, которого он скоро родит. И дело в том, что многодетная мама не может больше терпеть поведение артиста. Как подчеркивают инсайдеры, "с Меган уже довольно - достаточно его поведения и того, как он с ней обращался".

"Когда она забеременела, он подумал, что это означает, что она останется с ним, как бы там ни было, однако это не тот случай. Самое важное в мире Меган сейчас - это его будущий ребенок, и для нее не проблема растить его самой", - заверил один из инсайдеров.

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Также в источнике говорится, что в прошлом Фокс уже расставалась с Бейкером, но на этот раз это уже точно. Такое решение актрисы поддержали близкие и друзья, поскольку они не лучшим образом относятся к Колсону и боялись, что именно так может произойти.

"То, как они живут, это драма. Это будто бесконечные отношения старшеклассников. Неделями и месяцами все могло быть хорошо, но когда они начинают ссориться, то уже лезут на рога. Во время Дня благодарения все обернулось худшим образом", - поделился подробностями другой инсайдер.

"Она уверена, что Колсон изменяет ей или изменял. Она обвинила его в том, что он обменивался текстовыми сообщениями с кучей девушек, и если это и не привело к измене физической, то это эмоциональная измена в ее глазах", - добавил он.

Меган, которая в ноябре объявила о своей четвертой беременности, обручилась с музыкантом в 2022 году. Но в следующем году между ними произошла серьезная ссора. На фоне этого даже появлялись слухи, что влюбленные разошлись. Однако они продолжали быть на публике вместе, и потому фаны успокоились, поняв, что звезды вместе.

