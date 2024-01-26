Экономия или банкротство. Сколько стоят солнечные панели и как получить субсидию от государства

Как выбрать солнечные батареи, какова их цена и что нужно, чтобы получить разрешение на солнечную электростанцию в Украине знают не все. В то же время государство предлагает разные программы энергоэффективности, а облэнерго могут покупать электроэнергию по специальному "зеленому тарифу".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, из чего состоят солнечные электростанции и какие типы солнечных панелей существуют, как они работают и сколько стоят, как получить разрешение на СЭС и подключить актуальный на 2024 год "зеленый тариф".
При подготовке материала были использованы следующие источники: Atmosfera, Green System, 130.com.ua, Wikipedia, Energy DK, Solar System, НКРЭКУ, Generacia Energy, Фонд энергоэффективности.
Солнечная электростанция (СЭС) является системой, превращающей солнечный свет в электрическую энергию - постоянный ток трансформируется в переменный и может использоваться для питания различных приборов и устройств.
В целом СЭС состоит из ряда компонентов:
Солнечные электростанции обустраивают даже на полях (иллюстративное фото: pixabay.com)
В Украине солнечные электростанции становятся все более актуальными:
В то же время СЭС могут отличаться по конфигурации, мощности и принципу работы.
Автономные - оснащены батареями, которые снабжают объект электричеством днем, а ночью (или во время аварийных отключений) переходят на питание от аккумуляторов.
Они не могут генерировать избыток энергии для продажи в сети.
Сетевые - не имеют аккумуляторов, поэтому не накапливают электроэнергию, а только генерируют ее для покрытия потребностей дома или предприятия.
Излишек может отдаваться в сеть по "зеленому тарифу" или в пределах потенциального механизма Net Billing (предусматривающего, что излишки производимой электроэнергии будут засчитываться владельцу в гривнах на специальный счет).
Гибридные - сочетают преимущества двух предыдущих типов СЭС и считаются универсальным вариантом, ведь позволяют избыток сгенерированной энергии как накапливать в аккумуляторах, так и продавать.
СЭС могут аккумулировать и отдавать необходимую потребителям энергию (иллюстративное фото: pixabay.com)
Большинство производителей изготовляют солнечные панели трех основных типов:
При выборе того или иного типа солнечных панелей эксперты советуют обращать внимание на ряд основных характеристик : КПД, стоимость, срок эксплуатации, вес, необходимую площадь для выработки 1 кВт энергии, угол падения солнечных лучей и область применения.
Сравнительная таблица разных типов панелей (инфографика: 130.com.ua)
Кроме того, выбирая солнечную панель нужно обязательно обращать внимание на:
Поручать установку солнечных панелей лучше специалистам (иллюстративное фото: pixabay.com)
В целом стоимость СЭС зависит от ее типа, принципа работы, мощности, необходимых компонентов, выбранных солнечных панелей (их характеристик, места установки и количества), а также услуг устанавливающей компании (если вы не планируете заниматься этим самостоятельно).
В среднем солнечная электростанция для дома (мощностью от 5 до 30 кВт) "под ключ" может стоить от 160 000 до 950 000 гривен.
Согласно подсчетам разных экспертов, окупиться она может в срок от трех до десяти лет (в зависимости от выбранной СЭС и ее "начальной" стоимости).
При этом гарантия на солнечные батареи может составлять от 10 до 25 лет. Она обычно включает гарантию на производственные дефекты и гарантию на производительность и может варьироваться в зависимости от производителя и модели.
Чем меньше панелей, тем меньше цена (иллюстративное фото: pixabay.com)
Для того чтобы установить СЭС и ввести ее в эксплуатацию в Украине, нужно получить специальное разрешение. Для этого эксперты советуют:
Пакет документов должен содержать:
Стоит отметить, что большинство компаний, занимающихся установкой СЭС "под ключ", оказывают также юридическую поддержку и сопровождение для оформления всех необходимых бумаг и подключения "зеленого тарифа".
Это существенно облегчает жизнь и экономит время, ведь некоторым может быть сложно разобраться во всех законодательных тонкостях и технических характеристиках.
Установка СЭС "под ключ" упрощает процесс (иллюстративное фото: pixabay.com)
В последние годы украинское правительство активизировало свои усилия по поддержке "зеленой" энергетики и стимулированию граждан к установлению солнечных панелей.
В ряде регионов Украины работают программы частичного возмещения стоимости установки СЭС - домовладельцы или предприятия, решающие установить солнечные панели, могут получить компенсацию части расходов на приобретение или установку оборудования.
Для этого нужно:
Еще одним "инструментом" поддержки украинцев, устанавливающих солнечные электростанции, стал так называемый "зеленый тариф" - механизм, позволяющий продавать избыток электроэнергии (полученной из альтернативных источников) той или иной энергоснабжающей компании (облэнерго).
Для его подключения требуется:
Помимо этого существуют отдельные программы по энергомодернизации многоквартирных домов. Так, Фонд энергоэффективности реализует программу "Енергодім", которая предусматривает частичное возмещение расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности - до 70%.
Солнечные батареи устанавливают не только в частных домах (иллюстративное фото: pixabay.com)
Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №2653 от 29 декабря 2023 года "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств", стоимость излишка электроэнергии, полученной из альтернативных источников зависит от мощности генерирующих установок и даты ввода их в эксплуатацию.
Так, "зеленый тариф" на электроэнергию, произведенную СЭС частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт и введена в эксплуатацию:
Кроме того, "зеленый тариф" для частных СЭС мощностью не более 50 кВт, установленных на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019, составляет 729,12 коп/кВт ·ч (без НДС).
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия высоко оценила развитие "зеленой" энергетики в Украине.
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