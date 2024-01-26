Економія чи банкрутство. Скільки коштують сонячні панелі та як отримати субсидію від держави

З чого складається сонячна електростанція

Сонячна електростанція (СЕС) є системою, що перетворює сонячне світло на електричну енергію - постійний струм трансформується на змінний, і може використовуватися для живлення різних приладів і пристроїв.

В цілому СЕС складається з низки компонентів:

фотоелектричних панелей - знаних у народі як "сонячні батареї"

системи кріплень фотоелектронних модулів (ФЕМ) - наземної, дахової чи трекерної (повертається вслід за сонцем і забезпечує більшу генерацію електроенергії)

BSM контролера - мікропроцесорної системи управління та контролю стану заряду акумулятора

інвертора - пристрою, що перетворює постійний струм, який надходить з ФЕМ, на змінну напругу (яка далі надходить у звичайну систему електропостачання)

акумулятора - для накопичення електрики у денний час і її віддачі у темний час

системи захисту та заземлення

багатофункціонального електронного лічильника (для продажу надлишків електроенергії за програмою "зелений тариф")

Сонячні електростанції облаштовують навіть на полях (ілюстративне фото: pixabay.com)

Сфери застосування СЕС та принципи роботи

В Україні сонячні електростанції стають все більш актуальними:

для бізнесу (адже суттєво підвищують рентабельність)

для приватних домогосподарств (допомагають заощадити гроші та здобути енергетичну незалежність і безпеку)

Водночас СЕС можуть відрізнятися за конфігурацією, потужністю та принципом роботи.

Автономні - оснащені батареями, які забезпечують об'єкт електрикою вдень, а вночі (або під час аварійних відключень) переходять на живлення від акумуляторів.

Вони не можуть генерувати надлишок енергії для продажу в мережу.

Мережеві - не мають акумуляторів, тому не накопичують електроенергію, а лише генерують її для покриття потреб будинку чи підприємства.

Надлишок може віддаватися у мережу за "зеленим тарифом" або в межах потенційного механізму Net Billing (який передбачає, що надлишки виробленої електроенергії зараховуватимуть власнику у гривнях на спеціальний рахунок).

Гібридні - поєднують переваги двох попередніх типів СЕС і вважаються універсальним варіантом, адже дозволяють надлишок згенерованої енергії як накопичувати в акумуляторах, так і продавати.

СЕС можуть акумулювати та віддавати енергію, необхідну споживачам (ілюстративне фото: pixabay.com)

Типи сонячних панелей і основні характеристики

Більшість виробників виготовляють сонячні панелі трьох основних типів:

тонкоплівкові - в їх основі лежить гнучкий фотомодуль (плівка), який можна фіксувати практично на будь-якій поверхні, проте для отримання гідного рівня потужності потрібна чимала площа

- в їх основі лежить гнучкий фотомодуль (плівка), який можна фіксувати практично на будь-якій поверхні, проте для отримання гідного рівня потужності потрібна чимала площа монокристалічні - в їх основі лежать монокристалічні кремнієві фотомодулі (кожен елемент складається з однорідного кристала кремнію)

- в їх основі лежать монокристалічні кремнієві фотомодулі (кожен елемент складається з однорідного кристала кремнію) полікристалічні - в їх основі використовуються полікристалічні кремнієві модулі (включають велику кількість різнорідних кристалів кремнію з невеликим об'ємом домішок)

Під час вибору того чи іншого типу сонячних панелей, експерти радять звертати увагу на низку основних характеристик: ККД, вартість, термін експлуатації, вагу, необхідну площу для вироблення 1 кВт енергії, кут падіння сонячних променів та сферу застосування.

Порівняльна таблиця різних типів панелей (інфографіка: 130.com.ua)

Крім того, обираючи сонячну панель треба обов'язково звертати увагу на:

температурний коефіцієнт - характеризує зміну виробітку електрики з урахуванням зміни температури навколишнього середовища на 1 градус (чим менший цей показник, тим менше сонячна батарея реагує на коливання температури, тобто вироблення енергії буде стабільнішим)

- характеризує зміну виробітку електрики з урахуванням зміни температури навколишнього середовища на 1 градус (чим менший цей показник, тим менше сонячна батарея реагує на коливання температури, тобто вироблення енергії буде стабільнішим) гарантію виробітку - з часом потужність панелі знижуватиметься, проте існує граничний термін, впродовж якого зміна ККД не перевищуватиме 5-10% (його треба обов'язково враховувати)

- з часом потужність панелі знижуватиметься, проте існує граничний термін, впродовж якого зміна ККД не перевищуватиме 5-10% (його треба обов'язково враховувати) фізичний розмір - на тлі обмеженої площі даху будівлі або земельної ділянки висота, ширина та довжина сонячної панелі мають велике значення

- на тлі обмеженої площі даху будівлі або земельної ділянки висота, ширина та довжина сонячної панелі мають велике значення номінальну потужність - один з основних показників, який характеризує об'єм електричної енергії, що може виробляти конкретна панель (в середньому потужність коливається від 100 до 320 Вт)

- один з основних показників, який характеризує об'єм електричної енергії, що може виробляти конкретна панель (в середньому потужність коливається від 100 до 320 Вт) відхилення номінальної потужності (у відсотках) - цей показник дає зрозуміти, наскільки сильно може відрізнятися рівень потужності, що видається, від параметрів, заявлених виробником

Доручати встановлення сонячних панелей краще спеціалістам (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вартість СЕС в Україні

В цілому вартість СЕС залежить від її типу, принципу роботи, потужності, необхідних компонентів, обраних сонячних панелей (їхніх характеристик, місця встановлення та кількості), а також послуг компанії, що її встановлюватиме (якщо ви не плануєте займатись цим самотужки).

В середньому сонячна електростанція для дому (потужністю від 5 до 30 кВт) "під ключ" може коштувати від 160 000 до 950 000 гривень.

Згідно з підрахунками різних експертів, окупитися вона може у термін від трьох до десяти років (в залежності від обраної СЕС та її "початкової" вартості).

При цьому гарантія на сонячні батареї може становити від 10 до 25 років. Вона зазвичай включає гарантію на виробничі дефекти та гарантію на продуктивність і може змінюватися в залежності від виробника та моделі.

Чим менше панелей, тим менша вартість (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як отримати дозвіл на СЕС

Для того, щоб встановити СЕС і ввести її в експлуатацію в Україні, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Для цього експерти радять:

оцінити потенціал сонячної енергії та СЕС на обраній вами ділянці/будівлі (скільки електроенергії можна отримувати за який період)

провести фінансовий аналіз й оцінити економічну ефективність (враховуючи інвестиційні витрати, термін окупності та можливі пільги чи субсидії)

дослідити законодавство, що регламентує встановлення СЕС в Україні, або звернутися до спеціалістів (щоб розуміти всі вимоги, стандарти та процедури)

зібрати й подати необхідну документацію до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) або іншого місцевого органу державної влади, відповідального за видачу дозволів на будівництво

Пакет документів повинен містити:

письмову заяву на отримання дозволу (з особистими даними особи, адресою встановлення СЕС, її технічними характеристиками і т.ін.)

копію документа, що підтверджує право власності або оренди ділянки/будинку, де планується встановлення СЕС

проектну документацію (зі схемами, кресленнями, технічними специфікаціями, розрахунками тощо)

документи про сплату державного мита

Варто зазначити, що більшість компаній, які займаються встановленням СЕС "під ключ", надають також юридичну підтримку та супровід для оформлення всіх необхідних паперів та підключення "зеленого тарифу".

Це суттєво полегшує життя та економить час, адже декому може бути складно розібратися в усіх законодавчих тонкощах і технічних характеристиках.

Встановлення СЕС "під ключ" спрощує процес (ілюстративне фото: pixabay.com)

Пільги, субсидії та державна підтримка

Останніми роками український уряд активізував свої зусилля з підтримки "зеленої" енергетики та стимулювання громадян до встановлення сонячних панелей.

У низці регіонів України працюють програми часткового відшкодування вартості встановлення СЕС - домовласники або підприємства, які вирішують встановити сонячні панелі, можуть отримати компенсацію частини витрат на придбання або встановлення обладнання.

Для цього потрібно:

дослідити доступні у вашому регіоні програми енергоефективності, гранти чи інші пропозиції

звернутися до постачальника та купити сонячну елекстростанцію з установкою

отримати від постачальника рахунок-фактуру

звернутися до банку та оформити кредитний договір (якщо встановлення СЕС фінансується коштом кредиту)

встановити СЕС і виконати всі необхідні супровідні процедури

подати заявку на отримання компенсації до відповідних регіональних органів влади (з цим найчастіше можуть допомогти постачальники обладнання)

Ще одним "інструментом" підтримки українців, які встановлюють сонячні електростанції, став так званий "зелений тариф" - механізм, який дозволяє продавати надлишок електроенергії (отриманої з альтернативних джерел) тій чи іншій енергопостачальній компанії (обленерго).

Для його підключення потрібно:

встановити СЕС

укласти договір з обленерго

подати заяву на отримання "зеленого тарифу" (з усіма необхідними даними та документами)

Насамкінець існують окремі програми з енергомодернізації багатоквартирних будинків. Так, Фонд енергоефективності реалізує програму "Енергодім", яка передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи з енергоефективності - до 70%.

Сонячні батареї встановлюють не лише на приватних будинках (ілюстративне фото: pixabay.com)

Актуальний "зелений тариф"

Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №2653 від 29 грудня 2023 року "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств", вартість надлишку електроенергії, отриманої з альтернативних джерел, залежить від потужності генеруючих установок і дати введення їх в експлуатацію.

Так, "зелений тариф" на електроенергію, вироблену СЕС приватних домогосподарств, потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію:

з 1 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року - 1445,21 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 січня 2015 року по 30 червня 2015 року - 1299,82 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року - 807,24 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року - 766,01 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року - 729,12 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2023 року - 655,34 коп/кВт·год (без ПДВ)

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року - 590,24 коп/кВт·год (без ПДВ)

Крім того, "зелений тариф" для приватних СЕС потужністю не більше 50 кВт, встановлених на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд і введених в експлуатацію з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, становить 729,12 коп/кВт·год (без ПДВ).