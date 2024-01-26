Економія чи банкрутство. Скільки коштують сонячні панелі та як отримати субсидію від держави

Як вибрати сонячні батареї, яка їхня ціна та що потрібно, аби отримати дозвіл на сонячну електростанцію в Україні знають не всі. Водночас держава пропонує різні програми енергоефективності, а обленерго можуть купувати електроенергію за спеціальним "зеленим тарифом".
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з чого складаються сонячні електростанції та які типи сонячних панелей існують, як вони працюють та скільки коштують, як отримати дозвіл на СЕС і підключити актуальний на 2024 рік "зелений тариф".
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Atmosfera, Green System, 130.com.ua, Wikipedia, Energy DK, Solar System, НКРЕКП, Generacia Energy, Фонд енергоефективності.
Сонячна електростанція (СЕС) є системою, що перетворює сонячне світло на електричну енергію - постійний струм трансформується на змінний, і може використовуватися для живлення різних приладів і пристроїв.
В цілому СЕС складається з низки компонентів:
Сонячні електростанції облаштовують навіть на полях (ілюстративне фото: pixabay.com)
В Україні сонячні електростанції стають все більш актуальними:
Водночас СЕС можуть відрізнятися за конфігурацією, потужністю та принципом роботи.
Автономні - оснащені батареями, які забезпечують об'єкт електрикою вдень, а вночі (або під час аварійних відключень) переходять на живлення від акумуляторів.
Вони не можуть генерувати надлишок енергії для продажу в мережу.
Мережеві - не мають акумуляторів, тому не накопичують електроенергію, а лише генерують її для покриття потреб будинку чи підприємства.
Надлишок може віддаватися у мережу за "зеленим тарифом" або в межах потенційного механізму Net Billing (який передбачає, що надлишки виробленої електроенергії зараховуватимуть власнику у гривнях на спеціальний рахунок).
Гібридні - поєднують переваги двох попередніх типів СЕС і вважаються універсальним варіантом, адже дозволяють надлишок згенерованої енергії як накопичувати в акумуляторах, так і продавати.
СЕС можуть акумулювати та віддавати енергію, необхідну споживачам (ілюстративне фото: pixabay.com)
Більшість виробників виготовляють сонячні панелі трьох основних типів:
Під час вибору того чи іншого типу сонячних панелей, експерти радять звертати увагу на низку основних характеристик: ККД, вартість, термін експлуатації, вагу, необхідну площу для вироблення 1 кВт енергії, кут падіння сонячних променів та сферу застосування.
Порівняльна таблиця різних типів панелей (інфографіка: 130.com.ua)
Крім того, обираючи сонячну панель треба обов'язково звертати увагу на:
Доручати встановлення сонячних панелей краще спеціалістам (ілюстративне фото: pixabay.com)
В цілому вартість СЕС залежить від її типу, принципу роботи, потужності, необхідних компонентів, обраних сонячних панелей (їхніх характеристик, місця встановлення та кількості), а також послуг компанії, що її встановлюватиме (якщо ви не плануєте займатись цим самотужки).
В середньому сонячна електростанція для дому (потужністю від 5 до 30 кВт) "під ключ" може коштувати від 160 000 до 950 000 гривень.
Згідно з підрахунками різних експертів, окупитися вона може у термін від трьох до десяти років (в залежності від обраної СЕС та її "початкової" вартості).
При цьому гарантія на сонячні батареї може становити від 10 до 25 років. Вона зазвичай включає гарантію на виробничі дефекти та гарантію на продуктивність і може змінюватися в залежності від виробника та моделі.
Чим менше панелей, тим менша вартість (ілюстративне фото: pixabay.com)
Для того, щоб встановити СЕС і ввести її в експлуатацію в Україні, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Для цього експерти радять:
Пакет документів повинен містити:
Варто зазначити, що більшість компаній, які займаються встановленням СЕС "під ключ", надають також юридичну підтримку та супровід для оформлення всіх необхідних паперів та підключення "зеленого тарифу".
Це суттєво полегшує життя та економить час, адже декому може бути складно розібратися в усіх законодавчих тонкощах і технічних характеристиках.
Встановлення СЕС "під ключ" спрощує процес (ілюстративне фото: pixabay.com)
Останніми роками український уряд активізував свої зусилля з підтримки "зеленої" енергетики та стимулювання громадян до встановлення сонячних панелей.
У низці регіонів України працюють програми часткового відшкодування вартості встановлення СЕС - домовласники або підприємства, які вирішують встановити сонячні панелі, можуть отримати компенсацію частини витрат на придбання або встановлення обладнання.
Для цього потрібно:
Ще одним "інструментом" підтримки українців, які встановлюють сонячні електростанції, став так званий "зелений тариф" - механізм, який дозволяє продавати надлишок електроенергії (отриманої з альтернативних джерел) тій чи іншій енергопостачальній компанії (обленерго).
Для його підключення потрібно:
Насамкінець існують окремі програми з енергомодернізації багатоквартирних будинків. Так, Фонд енергоефективності реалізує програму "Енергодім", яка передбачає часткове відшкодування витрат ОСББ на заходи з енергоефективності - до 70%.
Сонячні батареї встановлюють не лише на приватних будинках (ілюстративне фото: pixabay.com)
Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №2653 від 29 грудня 2023 року "Про встановлення "зелених" тарифів на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств", вартість надлишку електроенергії, отриманої з альтернативних джерел, залежить від потужності генеруючих установок і дати введення їх в експлуатацію.
Так, "зелений тариф" на електроенергію, вироблену СЕС приватних домогосподарств, потужність яких не перевищує 30 кВт та які введені в експлуатацію:
Крім того, "зелений тариф" для приватних СЕС потужністю не більше 50 кВт, встановлених на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд і введених в експлуатацію з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, становить 729,12 коп/кВт·год (без ПДВ).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія високо оцінила розвиток "зеленої" енергетики в Україні.
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