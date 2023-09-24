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Спасут ли солнечные панели от блекаута? Техник рассказал все, что нужно знать об этих системах

Воскресенье 24 сентября 2023 08:00
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Спасут ли солнечные панели от блекаута? Техник рассказал все, что нужно знать об этих системах Что нужно знать об установке солнечных панелей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Максим Карпаш

Украинцы готовятся к возможному блекауту, поэтому многие устанавливают солнечные электростанции. Такие панели размещают даже на многоэтажках в столице и других крупных городах.

РБК-Украина (проект Styler) расспросила доктора технических наук Максима Карпаша о том, что нужно знать о солнечных электростанциях и какие есть нюансы их использования.

Какие есть виды солнечных электростанций

В зависимости от типа работы системы СЭС разделяют на сетевые, автономные и гибридные. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.

Сетевые СЭС - самые дешевые и самые популярные. Эта технология одновременно использует солнечную энергию и электроэнергию из сети. Но они не автономны, поэтому не могут накапливать электроэнергию и не работают, если основная сеть отключена.

Преимуществом таких СЭС является то, что они позволят сэкономить на коммунальных услугах и даже немного заработать, продавая излишек энергии по "зеленому" тарифу.

Такая установка способна питать дом в день. А вот ночью или в пасмурную погоду, когда нет солнца, энергия идет из сети.

Автономные СЭС - дорогие и редкие. Они могут снабжать дом энергией, не задействуя электросеть. Их выгодно использовать, как резервный источник энергии на случай отключения сети.

Такие установки способны накапливать энергию в аккумуляторах, из нее они питают дом ночью или в плохую погоду.

Гибридные СЭС - сочетают лучшие характеристики автономных и сетевых станций. Они подключены к сети и имеют аккумуляторы. Соответственно, они могут излишек энергии направлять на продажу по зеленому тарифу, а когда есть перебои с электроэнергией, то давать питание с аккумуляторов. Это довольно сложная конструкция, которая стоит дороже других видов СЭС.

Обеспечит ли СЭС светом зимой

"Я сам владелец домашней СЭС от 2016 года и являюсь экспертом по этим вопросам. Если СЭС подключена по зеленому тарифу (подключена к сети. - Ред.) , то у вас не будет электричества в случае отключений так же как у всех остальных. Так построены домашние СЭС", - объясняет Карпаш.

По словам эксперта, если СЭС гибридная или автономная, то она может снабжать электричеством домохозяйство, но зимой это очень проблематично - генерация падает в несколько раз по сравнению с летними месяцами.

"Подводные камни - аккумуляторные батареи (без них гибридную или автономную станцию не построишь) рассчитаны на определенное количество циклов зарядки/разрядки. Более дешевые версии - в пределах 300-500 циклов, очень дорогие - до 1000. После этого их нужно будет менять, а это недешево", - отметил Карпаш.

Спасут ли солнечные панели от блекаута? Техник рассказал все, что нужно знать об этих системахСолнечные панели на многоэтажке в Киеве (фото: КГГА)

Сколько стоят солнечные панели

Цены на СЭС зависят от вида, производителя и характеристик. В среднем на рынке цены стартуют от:

  • сетевая СЭС 5 кВт 1P - 204 530 грн
  • автономная СЭС 5 кВт - 213 250 грн
  • гибридная СЭС 5 кВт - 246 500 грн

По подсчетам экспертов, такая установка окупится в среднем за 5-7 лет. Также подчеркнем, что сейчас установить СЭС стало значительно дешевле, чем это было несколько лет назад.

Спасут ли солнечные панели от блекаута? Техник рассказал все, что нужно знать об этих системахЦены на СЭС (скриншот)

Раньше мы писали о том, какие вещи нужно купить для блекаута.

Читайте также о том, как выбрать зарядную станцию на случай блекаута.

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