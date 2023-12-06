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Еврокомиссия высоко оценила развитие "зеленой" энергетики в Украине

Среда 06 декабря 2023 20:19
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Еврокомиссия высоко оценила развитие "зеленой" энергетики в Украине Фото: Еврокомиссия высоко оценила развитие зеленой энергетики в Украине (flickr)
Автор: Сергей Новиков

В ходе Климатического саммита ООН COP28 исполнительный вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович высоко оценил развитие зеленой энергетики в Украине и отметил вклад ДТЭК в обеспечение зеленого перехода.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Шефчовича во время панельной дискуссии на СОР28.

"Я часто бывал в Украине до начала войны и я говорил вам, что вы можете быть суперсилой Европы. Вы можете быть суперсилой Европы в возобновляемой энергетике, зеленом водороде. Это потому, что у вас есть все необходимые составляющие в вашей стране, чтобы стать очень важным игроком в области технологий, ориентирующихся на будущее", - сказал Шефчович.

В рамках СОР28 глава ДТЭК Максим Тимченко поблагодарил вице-президента Европейской комиссии за признание вклада ДТЭК в обеспечение зеленого перехода в контексте строительства Тилигульской ВЭС.

Ранее ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции – Тилигульской ВЭС.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

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