Экономия или банкротство. Сколько стоят солнечные панели и как получить субсидию от государства

Как выбрать солнечные батареи, какова их цена и что нужно, чтобы получить разрешение на солнечную электростанцию в Украине знают не все. В то же время государство предлагает разные программы энергоэффективности, а облэнерго могут покупать электроэнергию по специальному "зеленому тарифу".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, из чего состоят солнечные электростанции и какие типы солнечных панелей существуют, как они работают и сколько стоят, как получить разрешение на СЭС и подключить актуальный на 2024 год "зеленый тариф".

Из чего состоит солнечная электростанция

Солнечная электростанция (СЭС) является системой, превращающей солнечный свет в электрическую энергию - постоянный ток трансформируется в переменный и может использоваться для питания различных приборов и устройств.

В целом СЭС состоит из ряда компонентов:

фотоэлектрических панелей - известных в народе как "солнечные батареи"

системы креплений фотоэлектронных модулей (ФЭМ) - наземной, кровельной или трекерной (вращающейся вслед за солнцем и обеспечивающей большую генерацию электроэнергии)

BSM контроллера - микропроцессорной системы управления и контроля состояния заряда аккумулятора

инвертора - устройства, преобразующего постоянный ток, поступающий из ФЭМ, в переменное напряжение (далее поступающее в обычную систему электроснабжения)

аккумулятора - для накопления электричества в дневное время и его отдачи в темное время

системы защиты и заземления

многофункционального электронного счетчика (для продажи излишков электроэнергии по программе "зеленый тариф")

Солнечные электростанции обустраивают даже на полях (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сферы применения СЭС и принципы работы

В Украине солнечные электростанции становятся все более актуальными:

для бизнеса (ведь существенно повышают рентабельность)

для частных домохозяйств (помогают сэкономить деньги и обрести энергетическую независимость и безопасность)

В то же время СЭС могут отличаться по конфигурации, мощности и принципу работы.

Автономные - оснащены батареями, которые снабжают объект электричеством днем, а ночью (или во время аварийных отключений) переходят на питание от аккумуляторов.

Они не могут генерировать избыток энергии для продажи в сети.

Сетевые - не имеют аккумуляторов, поэтому не накапливают электроэнергию, а только генерируют ее для покрытия потребностей дома или предприятия.

Излишек может отдаваться в сеть по "зеленому тарифу" или в пределах потенциального механизма Net Billing (предусматривающего, что излишки производимой электроэнергии будут засчитываться владельцу в гривнах на специальный счет).

Гибридные - сочетают преимущества двух предыдущих типов СЭС и считаются универсальным вариантом, ведь позволяют избыток сгенерированной энергии как накапливать в аккумуляторах, так и продавать.

СЭС могут аккумулировать и отдавать необходимую потребителям энергию (иллюстративное фото: pixabay.com)

Типы солнечных панелей и основные характеристики

Большинство производителей изготовляют солнечные панели трех основных типов:

тонкопленочные - в их основе лежит гибкий фотомодуль (пленка), который можно фиксировать практически на любой поверхности, однако для получения достойного уровня мощности требуется немалая площадь

- в их основе лежит гибкий фотомодуль (пленка), который можно фиксировать практически на любой поверхности, однако для получения достойного уровня мощности требуется немалая площадь монокристаллические - в их основе лежат монокристаллические кремниевые фотомодули (каждый элемент состоит из однородного кристалла кремния)

- в их основе лежат монокристаллические кремниевые фотомодули (каждый элемент состоит из однородного кристалла кремния) поликристаллические - в их основе используются поликристаллические кремниевые модули (включают большое количество разнородных кристаллов кремния с небольшим объемом примесей)

При выборе того или иного типа солнечных панелей эксперты советуют обращать внимание на ряд основных характеристик : КПД, стоимость, срок эксплуатации, вес, необходимую площадь для выработки 1 кВт энергии, угол падения солнечных лучей и область применения.

Сравнительная таблица разных типов панелей (инфографика: 130.com.ua)

Кроме того, выбирая солнечную панель нужно обязательно обращать внимание на:

температурный коэффициент - характеризует изменение выработки электричества с учетом изменения температуры окружающей среды на 1 градус (чем меньше этот показатель, тем меньше солнечная батарея реагирует на колебания температуры, т.е. выработка энергии будет более стабильной)

- характеризует изменение выработки электричества с учетом изменения температуры окружающей среды на 1 градус (чем меньше этот показатель, тем меньше солнечная батарея реагирует на колебания температуры, т.е. выработка энергии будет более стабильной) гарантию выработки - со временем мощность панели будет снижаться, однако существует предельный срок, в течение которого изменение КПД не будет превышать 5-10% (его нужно обязательно учитывать)

- со временем мощность панели будет снижаться, однако существует предельный срок, в течение которого изменение КПД не будет превышать 5-10% (его нужно обязательно учитывать) физический размер - на фоне ограниченной площади крыши здания или земельного участка высота, ширина и длина солнечной панели имеют большое значение

- на фоне ограниченной площади крыши здания или земельного участка высота, ширина и длина солнечной панели имеют большое значение номинальную мощность - один из основных показателей, характеризующий объем электрической энергии, которую может производить конкретная панель (в среднем мощность колеблется от 100 до 320 Вт)

- один из основных показателей, характеризующий объем электрической энергии, которую может производить конкретная панель (в среднем мощность колеблется от 100 до 320 Вт) отклонение номинальной мощности (в процентах) - этот показатель дает понять, насколько сильно может отличаться уровень выдаваемой мощности от параметров, заявленных производителем

Поручать установку солнечных панелей лучше специалистам (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоимость СЭС в Украине

В целом стоимость СЭС зависит от ее типа, принципа работы, мощности, необходимых компонентов, выбранных солнечных панелей (их характеристик, места установки и количества), а также услуг устанавливающей компании (если вы не планируете заниматься этим самостоятельно).

В среднем солнечная электростанция для дома (мощностью от 5 до 30 кВт) "под ключ" может стоить от 160 000 до 950 000 гривен.

Согласно подсчетам разных экспертов, окупиться она может в срок от трех до десяти лет (в зависимости от выбранной СЭС и ее "начальной" стоимости).

При этом гарантия на солнечные батареи может составлять от 10 до 25 лет. Она обычно включает гарантию на производственные дефекты и гарантию на производительность и может варьироваться в зависимости от производителя и модели.

Чем меньше панелей, тем меньше цена (иллюстративное фото: pixabay.com)

Как получить разрешение на СЭС

Для того чтобы установить СЭС и ввести ее в эксплуатацию в Украине, нужно получить специальное разрешение. Для этого эксперты советуют:

оценить потенциал солнечной энергии и СЭС на выбранном вами участке/постройке (сколько электроэнергии можно получать за какой период)

провести финансовый анализ и оценить экономическую эффективность (учитывая инвестиционные расходы, срок окупаемости и возможные льготы или субсидии)

исследовать законодательство, регламентирующее установление СЭС в Украине, или обратиться к специалистам (чтобы понимать все требования, стандарты и процедуры)

собрать и подать необходимую документацию в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) или другой местный орган государственной власти, ответственный за выдачу разрешений на строительство

Пакет документов должен содержать:

письменное заявление на получение разрешения (с личными данными человека, адресом установления СЭС, его техническими характеристиками и т.п.)

копию документа, подтверждающего право собственности или аренды участка/дома, где планируется установление СЭС

проектную документацию (со схемами, чертежами, техническими спецификациями, расчетами и т.п.)

документы об уплате государственной пошлины

Стоит отметить, что большинство компаний, занимающихся установкой СЭС "под ключ", оказывают также юридическую поддержку и сопровождение для оформления всех необходимых бумаг и подключения "зеленого тарифа".

Это существенно облегчает жизнь и экономит время, ведь некоторым может быть сложно разобраться во всех законодательных тонкостях и технических характеристиках.

Установка СЭС "под ключ" упрощает процесс (иллюстративное фото: pixabay.com)

Льготы, субсидии и государственная поддержка

В последние годы украинское правительство активизировало свои усилия по поддержке "зеленой" энергетики и стимулированию граждан к установлению солнечных панелей.

В ряде регионов Украины работают программы частичного возмещения стоимости установки СЭС - домовладельцы или предприятия, решающие установить солнечные панели, могут получить компенсацию части расходов на приобретение или установку оборудования.

Для этого нужно:

изучить доступные в вашем регионе программы энергоэффективности, гранты или другие предложения

обратиться к поставщику и купить солнечную электростанцию с установкой

получить от поставщика счет-фактуру

обратиться в банк и оформить кредитный договор (если установление СЭС финансируется на средства кредита)

установить СЭС и выполнить все необходимые сопроводительные процедуры

подать заявку на получение компенсации в соответствующие региональные органы власти (с этим чаще всего могут помочь поставщики оборудования)

Еще одним "инструментом" поддержки украинцев, устанавливающих солнечные электростанции, стал так называемый "зеленый тариф" - механизм, позволяющий продавать избыток электроэнергии (полученной из альтернативных источников) той или иной энергоснабжающей компании (облэнерго).

Для его подключения требуется:

установить СЭС

заключить договор с облэнерго

подать заявление на получение "зеленого тарифа" (со всеми необходимыми данными и документами)

Помимо этого существуют отдельные программы по энергомодернизации многоквартирных домов. Так, Фонд энергоэффективности реализует программу "Енергодім", которая предусматривает частичное возмещение расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности - до 70%.

Солнечные батареи устанавливают не только в частных домах (иллюстративное фото: pixabay.com)

Актуальный "зеленый тариф"

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №2653 от 29 декабря 2023 года "Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию, произведенную генерирующими установками частных домохозяйств", стоимость излишка электроэнергии, полученной из альтернативных источников зависит от мощности генерирующих установок и даты ввода их в эксплуатацию.

Так, "зеленый тариф" на электроэнергию, произведенную СЭС частных домохозяйств, мощность которых не превышает 30 кВт и введена в эксплуатацию:

с 1 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года - 1445,21 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 1299,82 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 807,24 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 766,01 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года - 729,12 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года - 655,34 коп/кВт·ч (без НДС)

с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года - 590,24 коп/кВт·ч (без НДС)

Кроме того, "зеленый тариф" для частных СЭС мощностью не более 50 кВт, установленных на крышах и/или фасадах зданий и других капитальных сооружений и введенных в эксплуатацию с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019, составляет 729,12 коп/кВт ·ч (без НДС).