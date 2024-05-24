"Экономический фронт". Согласны ли украинцев платить за бронь от мобилизации (опрос)

С разговорами о мобилизации появилось и новое понятие - "экономическое" бронирование. Речь идет о том, чтобы определенная сумма налогов обеспечивала военнослужащего на передовой, и при этом сотрудник продолжал работать.
РБК-Украина (проект Styler) спросило украинцев, как они относятся к такому решению.
При написании материала использовались источники: официальный сайт Верховной Рады Украины, постановление Правительства №76.
Концепция так называемого "экономического" бронирования предусматривает возможность для компаний забронировать сотрудника согласно объему налогов с зарплат, которые уплатил этот человек.
Другой вариант говорит о том, чтобы компании самостоятельно платили за своих работников по 20 тысяч гривен.
В Украине можно забронировать сотрудников критически важных предприятий. Чтобы получить такой статус, предприятию нужно:
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