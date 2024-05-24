"Экономический фронт". Согласны ли украинцев платить за бронь от мобилизации (опрос)

Что такое "экономическое" бронирование

Концепция так называемого "экономического" бронирования предусматривает возможность для компаний забронировать сотрудника согласно объему налогов с зарплат, которые уплатил этот человек.

Другой вариант говорит о том, чтобы компании самостоятельно платили за своих работников по 20 тысяч гривен.

В Украине можно забронировать сотрудников критически важных предприятий. Чтобы получить такой статус, предприятию нужно:

уплатить налогов и сборов в течение предыдущего года общей суммой более 59,34 миллиона гривен

объем поступлений валюты за предыдущий год должен превышать 32 миллиона евро

предприятие должно быть в перечне государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности

предприятие должно иметь важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориального общества

у предприятия не должно быть задолженности по уплате ЕСВ

размер средней зарплаты на предприятии должен превышать среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021

предприятие должно быть резидентом "Дія.Сіті"

Что думают украинцы: за или против

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