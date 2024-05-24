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"Экономический фронт". Согласны ли украинцев платить за бронь от мобилизации (опрос)

Согласны ли украинцы с "экономическим" бронированием (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С разговорами о мобилизации появилось и новое понятие - "экономическое" бронирование. Речь идет о том, чтобы определенная сумма налогов обеспечивала военнослужащего на передовой, и при этом сотрудник продолжал работать.

РБК-Украина (проект Styler) спросило украинцев, как они относятся к такому решению.

При написании материала использовались источники: официальный сайт Верховной Рады Украины, постановление Правительства №76.

Что такое "экономическое" бронирование

Концепция так называемого "экономического" бронирования предусматривает возможность для компаний забронировать сотрудника согласно объему налогов с зарплат, которые уплатил этот человек.

Другой вариант говорит о том, чтобы компании самостоятельно платили за своих работников по 20 тысяч гривен.

В Украине можно забронировать сотрудников критически важных предприятий. Чтобы получить такой статус, предприятию нужно:

  • уплатить налогов и сборов в течение предыдущего года общей суммой более 59,34 миллиона гривен
  • объем поступлений валюты за предыдущий год должен превышать 32 миллиона евро
  • предприятие должно быть в перечне государственных компаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности
  • предприятие должно иметь важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориального общества
  • у предприятия не должно быть задолженности по уплате ЕСВ
  • размер средней зарплаты на предприятии должен превышать среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021
  • предприятие должно быть резидентом "Дія.Сіті"

Что думают украинцы: за или против

Ответы респондентов смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

 

Ранее мы рассказывали, сколько заключенных освободили для мобилизации в ВСУ.

Читайте также, какие данные нужно обновить военнообязанным в ТЦК, ЦНАУ или "Резерв+".

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