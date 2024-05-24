ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мобилизация в Украине. Какие данные нужно обновить военнообязанным и когда дедлайн

Украина, Пятница 24 мая 2024 10:55
UA EN RU
Мобилизация в Украине. Какие данные нужно обновить военнообязанным и когда дедлайн Фото: в Минобороны рассказали, какие данные нужно обновить военнообязанным с 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военнообязанным в Украине напомнили, какие именно данные обязательно нужно обновить с 18 мая. Также названа дата, до которой это нужно сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Какие данные нужно обновить?

Военнообязанные должны до 16 июля прежде всего уточнить:

  • адрес проживания;
  • контактный номер телефона;
  • адреса электронной почты (при наличии);

До какого числа нужно обновить данные по новому закону о мобилизации?

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года.

"В этот период обновить данные должны все, даже те, кто уже делал это в 2024 или раньше до 18 мая 2024 года", - отмечают в Минобороны.

Для граждан Украины, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, будет предусмотрен другой порядок обновления данных.

Новый закон о мобилизации в Украине

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации в Украине. В связи с этим все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные.

Сделать это, как отмечают в Минобороны, можно несколькими способами. А именно:

В Украине:

  • в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или по месту жительства;
  • в ЦПАУ;
  • через электронный кабинет военнообязанного Резерв+.

За границей:

  • отправить сообщение на официальный электронный адрес на сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете;
  • через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать