"Економічний фронт". Чи погоджуються українців платити за бронь від мобілізації (опитування)

З розмовами про мобілізацію з'явилося й нове поняття - "економічне" бронювання. Йдеться про те, аби певною сумою податків забезпечувати військовослужбовця на передовій, і при цьому працівник продовжував працювати.
РБК-Україна (проєкт Styler) запитало українців, як вони ставляться до такого рішення.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: офіційний сайт Верховної Ради України, постанова Уряду №76.
Концепція так званого "економічного" бронювання передбачає можливість для компаній забронювати співробітника згідно з обсягом податків із зарплат, які сплатила ця людина.
Інший варіант говорить про те, щоби компанії самостійно платили за своїх працівників по 20 тисяч гривень.
Додамо, що в Україні можна забронювати співробітників критично важливих підприємств. Щоб отримати такий статус, підприємству потрібно:
Відповіді респондентів дивіться на YouTube-каналі РБК-Україна.
Раніше ми розповідали, скільки ув'язнених звільнили для мобілізації в ЗСУ.
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