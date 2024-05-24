"Економічний фронт". Чи погоджуються українців платити за бронь від мобілізації (опитування)

Що таке "економічне" бронювання

Концепція так званого "економічного" бронювання передбачає можливість для компаній забронювати співробітника згідно з обсягом податків із зарплат, які сплатила ця людина.

Інший варіант говорить про те, щоби компанії самостійно платили за своїх працівників по 20 тисяч гривень.

Додамо, що в Україні можна забронювати співробітників критично важливих підприємств. Щоб отримати такий статус, підприємству потрібно:

сплатити податків і зборів протягом попереднього року загальною сумою на більше ніж 59,34 мільйона гривень

обсяг надходжень валюти за попередній рік повинен перевищувати 32 мільйони євро

підприємство повинне бути є в переліку державних компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки

підприємство повинне мати важливе значення для економіки чи задоволення потреб територіальної громади

у підприємства не повинно бути заборгованості зі сплати ЄСВ

розмір середньої зарплати на підприємстві повинен перевищувати середню зарплату в регіоні за четвертий квартал 2021

підприємство повинне бути резидентом "Дії.Сіті"

Що думають українці: за чи проти

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