ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В комитете Рады предложили бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора

Украина, Среда 22 мая 2024 10:51
UA EN RU
В комитете Рады предложили бронировать работников за 20 тысяч гривен военного сбора Фото: в Раде хотят бронировать за 20 тысяч гривен в месяц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Комитете по вопросам экономического развития Верховной рады инициативной группой наработан вариант экономического бронирования от мобилизации.

Об этом заявил глава комитета Дмитрий Наталуха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

По его словам, предложения "дают возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них".

Экономическое бронирование

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде рассматривается две модели экономического бронирования. По его словам, один из них предусматривает уплату налога с зарплаты 35 тысяч гривен, второй – это квотное бронирование по отраслям.

В то же время, заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко заявил, что идея экономического бронирования будет обсуждаться. Однако, по его словам, на столе сейчас нет законопроектов, которые предлагались бы в повестку дня или были бы на каком-то финальном этапе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Верховная рада
NEWS
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией