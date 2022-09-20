Эклектрические кабели и противогазы: появились новые фото из пыточной камеры оккупантов в Изюме

Правоохранители в освобожденном от российской армии Изюме продолжают находить и исследовать застенки, в которых оккупанты содержали мирных жителей. В частности, были найдены инструменты, которые использовались для нанесения ударов и запугивания.

По его словам, полицейские нашли журнал, который вели российские гестаповцы и вносили данные о своих пленных.

Также он отметил, что в отделении полиции оккупанты держали и пытали своих пленных.

"Отдел полиции был превращен оккупантами на свою военную базу. После их ухода остались противогазы, которые оккупанты одевали на заключенных, избитые, а также следы крови", - рассказал правоохранитель.

К тому же Болинов добавил, что среди инструментов пыток обнаружены электрические кабели. Очевидно, особое наслаждение захватчикам доставлял процесс издевательства над мирными жителями.

Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)

"Нашим отделом тщательно исследуется каждая камера, где содержались люди, изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда", - сказал он.

Отмечается, что, как всегда, везде, где были оккупанты - свалка. В частности, пустые бутылки, коробки, матрасы и лохмотья однозначно указывают, что здесь жили россияне.

Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)