Эклектрические кабели и противогазы: появились новые фото из пыточной камеры оккупантов в Изюме
Правоохранители в освобожденном от российской армии Изюме продолжают находить и исследовать застенки, в которых оккупанты содержали мирных жителей. В частности, были найдены инструменты, которые использовались для нанесения ударов и запугивания.
Об этом рассказал начальник Следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болинов.
По его словам, полицейские нашли журнал, который вели российские гестаповцы и вносили данные о своих пленных.
Также он отметил, что в отделении полиции оккупанты держали и пытали своих пленных.
"Отдел полиции был превращен оккупантами на свою военную базу. После их ухода остались противогазы, которые оккупанты одевали на заключенных, избитые, а также следы крови", - рассказал правоохранитель.
К тому же Болинов добавил, что среди инструментов пыток обнаружены электрические кабели. Очевидно, особое наслаждение захватчикам доставлял процесс издевательства над мирными жителями.
Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)
"Нашим отделом тщательно исследуется каждая камера, где содержались люди, изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда", - сказал он.
Отмечается, что, как всегда, везде, где были оккупанты - свалка. В частности, пустые бутылки, коробки, матрасы и лохмотья однозначно указывают, что здесь жили россияне.
Пытка оккупантов в Изюме (suspilne.media)
Недавно омбудсмен показывал российскую пыточную в Изюме на видео. Там русские выбивали из людей показания и снимали это на камеру.
Также мы писали, что в Изюме за время оккупации погибли более 1000 человек.