Омбудсмен показав російську катівню в Ізюмі (відео)
Українцям показали катівню, яку влаштували російські військові під час окупації міста Ізюм Харківської області. Там вони вибивали з людей свідчення та знімали це на камеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця.
Він розповів, що під катівню росіяни облаштували невелике приміщення, підвал з обідраними стінами, де на підлозі був постелений гладкий лінолеум, щоб було "легше мити сліди крові".
Також в кімнаті є стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував знімав на камеру, поки інші росіяни вибивали свідчення.
"У місті зруйновано понад 70% будівель, проте місцеві щиро дякують і радіють тому, що нарешті до них повернувся український прапор, а разом із ним - відчуття безпеки", - розповів Лубінець.
Нагадаємо, що у звільненій Балаклі правоохоронці також виявили кімнату для тортур у "штабі" росіян.
Додамо, що на звільнених територіях Харківської області працюють мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування військових злочинів РФ.
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