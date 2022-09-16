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Омбудсмен показав російську катівню в Ізюмі (відео)

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Ізюм, П'ятниця 16 вересня 2022 10:55
Омбудсмен показав російську катівню в Ізюмі (відео) Фото: омбудсмен показав російську катівню в Ізюмі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям показали катівню, яку влаштували російські військові під час окупації міста Ізюм Харківської області. Там вони вибивали з людей свідчення та знімали це на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал омбудсмена Дмитра Лубінця.

Він розповів, що під катівню росіяни облаштували невелике приміщення, підвал з обідраними стінами, де на підлозі був постелений гладкий лінолеум, щоб було "легше мити сліди крові".

Також в кімнаті є стіл, за яким сидів один з окупантів і фільмував знімав на камеру, поки інші росіяни вибивали свідчення.

"У місті зруйновано понад 70% будівель, проте місцеві щиро дякують і радіють тому, що нарешті до них повернувся український прапор, а разом із ним - відчуття безпеки", - розповів Лубінець.

Нагадаємо, що у звільненій Балаклі правоохоронці також виявили кімнату для тортур у "штабі" росіян.

Додамо, що на звільнених територіях Харківської області працюють мобільні слідчо-прокурорські групи для розслідування військових злочинів РФ.

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