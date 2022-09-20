Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в Ізюмі
Правоохоронці у звільненому від російської армії Ізюма продовжують знаходити та досліджувати катівні, в яких окупанти утримували мирних жителів. Зокрема, було знайдено інструменти, що використовувалися для завдання ударів і залякування.
Про це розповів начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болінов.
За його словами, поліцейські виявили журнал, який вели російські гестапівці та вносили дані про своїх полонених.
Також він зазначив, що у відділку поліції окупанти тримали і катували своїх полонених.
"Відділ поліції був перетворений окупантами на свою військову базу. Після їхнього відходу залишилися протигази, які окупанти одягали на в'язнів, биті, а також сліди крові", - розповів правоохоронець.
До того ж Болінов додав, що серед інструментів тортур виявлено електричні кабелі. Очевидно, особливу насолоду загарбникам приносив процес знущання з мирних жителів.
Катівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)
"Нашим відділом ретельно досліджується кожна камера, де тримали людей, вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду", - сказав він.
Зазначається, що як і завжди, усюди, де були окупанти - смітник. Зокрема, пусті пляшки, коробки, матраци та лахміття однозначно указують, що тут жили росіяни.
Катівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)
Нещодавно омбудсмен показував російську катівню в Ізюмі на відео. Там росіяни вибивали з людей свідчення та знімали це на камеру.
Також ми писали, що в Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб.