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Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в Ізюмі

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Ізюм, Вівторок 20 вересня 2022 12:01
Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в Ізюмі Катівня окупантів в Ізюмі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Правоохоронці у звільненому від російської армії Ізюма продовжують знаходити та досліджувати катівні, в яких окупанти утримували мирних жителів. Зокрема, було знайдено інструменти, що використовувалися для завдання ударів і залякування.

Про це розповів начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болінов.

За його словами, поліцейські виявили журнал, який вели російські гестапівці та вносили дані про своїх полонених.

Також він зазначив, що у відділку поліції окупанти тримали і катували своїх полонених.

"Відділ поліції був перетворений окупантами на свою військову базу. Після їхнього відходу залишилися протигази, які окупанти одягали на в'язнів, биті, а також сліди крові", - розповів правоохоронець.

До того ж Болінов додав, що серед інструментів тортур виявлено електричні кабелі. Очевидно, особливу насолоду загарбникам приносив процес знущання з мирних жителів.

Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміКатівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)

"Нашим відділом ретельно досліджується кожна камера, де тримали людей, вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду", - сказав він.

Зазначається, що як і завжди, усюди, де були окупанти - смітник. Зокрема, пусті пляшки, коробки, матраци та лахміття однозначно указують, що тут жили росіяни.

Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміЕклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в ІзюміКатівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)

Нещодавно омбудсмен показував російську катівню в Ізюмі на відео. Там росіяни вибивали з людей свідчення та знімали це на камеру.

Також ми писали, що в Ізюмі за час окупації загинуло понад 1000 осіб.

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