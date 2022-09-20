Еклектричні кабелі та протигази: з'явилися нові фото з катівні окупантів в Ізюмі

Правоохоронці у звільненому від російської армії Ізюма продовжують знаходити та досліджувати катівні, в яких окупанти утримували мирних жителів. Зокрема, було знайдено інструменти, що використовувалися для завдання ударів і залякування.

За його словами, поліцейські виявили журнал, який вели російські гестапівці та вносили дані про своїх полонених.

Також він зазначив, що у відділку поліції окупанти тримали і катували своїх полонених.

"Відділ поліції був перетворений окупантами на свою військову базу. Після їхнього відходу залишилися протигази, які окупанти одягали на в'язнів, биті, а також сліди крові", - розповів правоохоронець.

До того ж Болінов додав, що серед інструментів тортур виявлено електричні кабелі. Очевидно, особливу насолоду загарбникам приносив процес знущання з мирних жителів.

Катівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)

"Нашим відділом ретельно досліджується кожна камера, де тримали людей, вилучаються зразки ДНК та відбитки пальців, збирається база доказів для суду", - сказав він.

Зазначається, що як і завжди, усюди, де були окупанти - смітник. Зокрема, пусті пляшки, коробки, матраци та лахміття однозначно указують, що тут жили росіяни.

Катівня окупантів в Ізюмі (suspilne.media)