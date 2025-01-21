Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала "свои лучшие фото"

Маша Ефросинина прокомментировала наряд Мелании Трамп

В своих соцсетях украинская ведущая высказалась об образе, который выбрала Мелания для инаугурации президента США. В публикации она назвала головной убор американки "шапкой Бэтмена", поблагодарила Трамп, а также решила показать подписчикам "свои лучшие фото".

"Спасибо Мелании Трамп в шапке бэтмена за отличное напоминание, что у каждой из нас, девушки, есть фото для папки "не публиковать"! Смотрим мою подборку. Кто я такая, чтобы скрывать от вас свои лучшие фото", - написала Ефросинина и выложила в сеть соответствующие кадры.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На снимках можно увидеть неудачные фотомоменты, которые Мария не постеснялась выставить в сети, чтобы таким образом поднять настроение юзерам. Поэтому можно заметить, как иногда хорошие фото не получаются с первого раза.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina) Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

А еще ведущая не обошла вниманием фотографию, где предстала в забавном головном уборе - голубом обтягивающем капюшоне. Именно в подписи к этому фото она поблагодарила Меланию за смелость выбирать образы, которые хочется.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что известно об инаугурации Дональда Трампа и образе Мелании

20 января состоялся ряд торжественных мероприятий по случаю инаугурации 47-го президента Америки. В сети продолжают активно обсуждать яркие и смешные моменты, и в центре внимания, в том числе, оказалась шляпа Мелании Трамп, которая стала причиной бурной реакции в сети.

Аксессуар вызвал довольно неоднозначные реакции: кому-то понравился такой выбор первой леди США, а кто-то стал трактовать ее появление в таком образе по-своему.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Аутфит Мелании, как можно увидеть по фото, также состоял из пальто, блузы, юбки и сдержанного макияжа. Свой наряд она дополнила эффектными шпильками, а из-под темно-синего пальто у первой леди выглядывал белоснежный воротничок.

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации (фото: Getty Images)