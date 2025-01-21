Ефросинина обратилась к Мелании Трамп после инаугурации и показала "свои лучшие фото"

20 января в США состоялась инаугурация Дональда Трампа, во время которой он официально принял должность президента США снова. Его избранница Мелания появилась на официальном мероприятии в стильном черном образе, однако далеко не всем ее выбор пришелся по вкусу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, что известно.
В своих соцсетях украинская ведущая высказалась об образе, который выбрала Мелания для инаугурации президента США. В публикации она назвала головной убор американки "шапкой Бэтмена", поблагодарила Трамп, а также решила показать подписчикам "свои лучшие фото".
"Спасибо Мелании Трамп в шапке бэтмена за отличное напоминание, что у каждой из нас, девушки, есть фото для папки "не публиковать"! Смотрим мою подборку. Кто я такая, чтобы скрывать от вас свои лучшие фото", - написала Ефросинина и выложила в сеть соответствующие кадры.
На снимках можно увидеть неудачные фотомоменты, которые Мария не постеснялась выставить в сети, чтобы таким образом поднять настроение юзерам. Поэтому можно заметить, как иногда хорошие фото не получаются с первого раза.
А еще ведущая не обошла вниманием фотографию, где предстала в забавном головном уборе - голубом обтягивающем капюшоне. Именно в подписи к этому фото она поблагодарила Меланию за смелость выбирать образы, которые хочется.
20 января состоялся ряд торжественных мероприятий по случаю инаугурации 47-го президента Америки. В сети продолжают активно обсуждать яркие и смешные моменты, и в центре внимания, в том числе, оказалась шляпа Мелании Трамп, которая стала причиной бурной реакции в сети.
Аксессуар вызвал довольно неоднозначные реакции: кому-то понравился такой выбор первой леди США, а кто-то стал трактовать ее появление в таком образе по-своему.
Аутфит Мелании, как можно увидеть по фото, также состоял из пальто, блузы, юбки и сдержанного макияжа. Свой наряд она дополнила эффектными шпильками, а из-под темно-синего пальто у первой леди выглядывал белоснежный воротничок.
Также почитайте, где сейчас вторая жена Дональда Трампа Марла Мейплс, с которой он изменил своей первой жене.
А еще узнайте в нашем материале, как менялась прическа Мелании Трамп.
При создании материала были использованы источники: трансляция инаугурации и публикация Маши Ефросининой с ее страницы в Instagram.