Маша Ефросинина в стильном образе дала совет себе 18-летней

Маша Ефросинина - популярная телеведущая, имеющая собственный канал на YouTube и проводящая звездам тест на откровенность. И сама Мария всегда пытается быть честной, поэтому обратилась к себе юной.

Какой совет Маша Ефросинина в стильном образе дала себе 18-летний

Каждая женщина, когда взрослеет, понимает, как сильно она продвинулась вперед. К своим мечтам, желаниям, к внутренней гармонии и как сильно она полюбила себя, а от этого зависит ее жизнь, то есть какова она сейчас и какова будет потом.

Мария, одна из тех женщин, чьи изменения видны четко, ведь она много над собой работает и становится лучшей версией себя. Самое главное на этом пути - осознать изменения и путь, который вы прошли ради него.

И часто женщины мысленно дают себе определенные советы в прошлое, то есть это звучит как резюмирование пройденных этапов.

"Что бы я посоветовала себе восемнадцатилетний #провнутренний голос Всегда! Стопроцентно! Без исключений! СЛУШАЙ ЕГО!", - пишет Мария.

Но это не все, дело в том, что Маша записала невероятно стильное и красивое видео, в котором звучат мудрые слова, продолжающие ее тему о внутреннем голосе.

"Он не Шекспир. Он не говорит памятными строками. Мой внутренний голос всегда разговаривает со мной прямо. Говорит мне, кто мои настоящие друзья. Когда говорить "Да", а когда говорить "Нет". Подсказывает мне, человек ли, что сидит напротив меня - та самая, с кем я проведу всю свою жизнь. Или нет”, - говорится в видео Маше.

Слышать свой внутренний голос и понимать его, прислушиваться к нему и ощущениям - это то, чему должен научиться абсолютно каждый из нас, ведь это настоящие мы.