Ефросинина сбросила 20 кило, а Бронюк - 30: 5 украинских звезд, похудевшие до неузнаваемости

Очень сложно сказать "нет" своим любимым сладостям и начать активно заниматься спортом, чтобы похудеть. Но звездам, о которых будет идти речь в нашей подборке, это удалось!

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, которые смогли одержать победу в этой непростой борьбе с лишним весом.

Маша Ефросинина

Большинство поклонников наверняка уже и не вспомнят времена, когда известная украинская телеведущая Маша Ефросинина имела лишние килограммы.

Это было примерно 20 лет назад, в самом начале ее карьеры на телевидении. В то время вес звезды составлял 86 килограммов, и ей не нравилось, как она выглядит.

Маша Ефросинина к похудению (фото: Facebook)

Ведущая прошла долгий путь, пытаясь сбросить вес с помощью диет и строгих ограничений, но удалось ей это сделать лишь тогда, когда она пересмотрела свой рацион в сторону здорового питания. Мария избавилась от целых 20 килограммов.

Ныне знаменитость радует идеальной фигурой, но не позволяет себе расслабиться и продолжает следить за питанием, избегая вредных продуктов, таких как сладости, мучное и жирное, а также отказывая себе в употреблении пищи перед сном.

Маша Ефросинина сейчас (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Наталья Могилевская

В начале своей карьеры Наталья Могилевская всегда была стройной, однако в 2014 году неожиданно начала быстро набирать вес.

Она признается, что в это время перестала следить за своим здоровьем, курила, употребляла алкоголь и питалась несбалансированно.

Наталья Могилевская до похудения (фото: скриншот с видео)

Впоследствии исполнительница взяла себя в руки и разработала собственный метод похудения. За короткий промежуток времени она сбросила 25 килограммов. Для достижения этого результата певица начала употреблять пищу маленькими порциями 4-5 раз в день.

В первой половине дня она отдавала предпочтение углеводам, таким как каши, фрукты и ягоды, а после обеда - белкам: ела рыбу и мясо, а также овощи.

Кроме того, звезда увеличила свою физическую активность. Хотя ей не очень нравится заниматься спортом, она заменила его на танцы.

Наталья Могилевская сейчас (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Даша Квиткова

Украинская блогерша и экс-любимая "холостяка" Никиты Добрынина имела расстройства пищевого поведения. Она могла либо поглощать все, либо совсем не есть.

Однако когда Даша узнала, что носит под сердцем малыша, то решила ответственно относиться к своему здоровью и сбалансировано питаться.

Даша Квиткова до похудения (фото: instagram.com/kvittkova)

Тогда инфлюэнсерше провели полный чек-ап организма, и вместе с диетологом и эндокринологом она начала худеть.

Сейчас Квиткова весит 48 кг, что еще меньше ее дородового веса, который составлял 53 кг.

Даша Квиткова сейчас весит 48 кило (фото: instagram.com/kvittkova)

Настя Каменских

На протяжении всей своей жизни фигура Насти Каменских периодически менялась: певица то худела, то набирала вес.

Настя Каменских с Потапом (фото: скриншот с видео)

Долгие годы она отличалась пышными и привлекательными формами, но в 2018 году звезда внезапно решила похудеть.

Настя принялась активно заниматься спортом и стала внимательно следить за своим рационом. В результате ей удалось избавиться от примерно 20 килограммов лишнего веса.

Настя Каменских сейчас (фото: instagram.com/kamenskux)

Виктор Бронюк

Еще недавно вес солиста группы "ТИК" составил почти 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми, даже завязывание шнурков вызвало дискомфорт.

Виктор Бронюк весил 120 килограммов (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Сейчас ему удалось похудеть почти на 30 килограммов и теперь он весит 86,4 кило при росте в 176 сантиметров.

Музыкант говорит, что похудеть ему помогло правильное питание. Кроме того, он уже более 10 лет не употребляет алкоголь, а спиртные напитки, в свою очередь, способствуют набору веса.

Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)