Єфросиніна скинула 20 кіло, а Бронюк - 30: 5 українських зірок, які схудли до невпізнаваності

Дуже складно сказати "ні" своїм улюбленим солодощам і почати активно займатися спортом, щоб схуднути. Але зіркам, про яких буде йти мова в нашій добірці, це вдалося!

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, які змогли здобути перемогу в цій непростій боротьбі із зайвою вагою.

Маша Єфросиніна

Більшість прихильників напевно вже і не згадають часи, коли відома українська телеведуча Маша Єфросиніна мала зайві кілограми.

Це було приблизно 20 років тому, на самому початку її кар'єри на телебаченні. На той час вага зірки становила 86 кілограмів, і їй не подобалось, як вона виглядає.

Маша Єфросиніна до схуднення (фото: Facebook)

Ведуча пройшла довгий шлях, намагаючись скинути вагу за допомогою дієт і суворих обмежень, але вдалося їй це зробити лише тоді, коли вона переглянула свій раціон у бік здорового харчування. Марія позбулася цілих 20 кілограмів.

Нині знаменитість тішить ідеальною фігурою, але не дозволяє собі розслабитися і продовжує стежити за харчуванням, уникаючи шкідливих продуктів, таких як солодощі, мучне і жирне, а також відмовляючи собі у вживанні їжі перед сном.

Маша Єфросиніна зараз (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Наталія Могилевська

На початку своєї кар'єри Наталія Могилевська завжди була стрункою, проте у 2014 році несподівано почала швидко набирати вагу.

Вона зізнається, що в цей час перестала слідкувати за своїм здоров'ям, палила, вживала алкоголь і харчувалася незбалансовано.

Наталія Могилевська до схуднення (фото: скріншот з відео)

Згодом виконавиця взяла себе в руки і розробила власний метод схуднення. За короткий проміжок часу вона скинула 25 кілограмів. Для досягнення цього результату співачка почала вживати їжу маленькими порціями 4-5 разів на день.

У першій половині дня вона віддавала перевагу вуглеводам, як-от каші, фрукти і ягоди, а після обіду - білкам: їла рибу і м'ясо, а також овочі.

Крім того, зірка збільшила свою фізичну активність. Хоча їй не дуже подобається займатися спортом, вона замінила його на танці.

Наталія Могилевська зараз (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Даша Квіткова

Українська блогерка та екс-кохана "холостяка" Нікіти Добриніна мала розлади харчової поведінки. Вона могла або поглинати все, або зовсім не їсти.

Однак коли Даша дізналася, що носить під серцем малюка, то вирішила відповідально ставитися до свого здоров'я та збалансовано харчуватися.

Даша Квіткова до схуднення (фото: instagram.com/kvittkova)

Тоді інфлюенсерці провели повний чек-ап організму, і разом із дієтологом та ендокринологом вона почала худнути.

Зараз Квіткова важить 48 кг, що ще менше її допологової ваги, яка становила 53 кг.

Даша Квіткова зараз важить 48 кіло (фото: instagram.com/kvittkova)

Настя Каменських

Протягом усього свого життя фігура Насті Каменських періодично змінювалася: співачка то худнула, то набирала вагу.

Настя Каменських з Потапом (фото: скріншот з відео)

Довгі роки вона вирізнялася пишними і привабливими формами, але у 2018 році зірка раптово вирішила схуднути.

Настя почала активно займатися спортом і стала уважно стежити за своїм раціоном. У результаті їй вдалося позбутися приблизно 20 кілограмів зайвої ваги.

Настя Каменських зараз (фото: instagram.com/kamenskux)

Віктор Бронюк

Ще нещодавно вага соліста гурту "ТІК" становила майже 120 кілограмів. За словами Бронюка, йому було тяжко виступати на сцені, гратися з дітьми, навіть зав'язування шнурків викликало дискомфорт.

Віктор Бронюк важив 120 кілограмів (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Зараз йому вдалося схуднути майже на 30 кілограмів, і тепер він важить 86,4 кіло за зросту в 176 сантиметрів.

Музикант говорить, що схуднути йому допомогло правильне харчування. Окрім того, він вже понад 10 років не вживає алкоголь, а спиртні напої, своєю чергою, сприяють набору ваги.

Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)