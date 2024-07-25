Ефросинина вдруг вспомнила языковой скандал, в который попала в начале войны: "Воспринимаю как урок"

В первые месяцы полномасштабного вторжения, летом 2022 года, Маша Ефросинина вместе с певицей Олей Поляковой попали в языковой скандал. После заявления звезд, что они будут вести программу "Взрослые девочки" на русском, на них вылилась волна хейта. Ефросинина вернулась к этому вопросу и прокомментировала его.

Что сказала знаменитость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью ведущей для украинского Vogue.

Что Ефросинина говорит о языковом скандале

Теперь, когда прошло немало времени, Мария признается, что эта история стала для нее настоящим уроком. Она подчеркивает, что тогда была едва ли не самой первой селебрити, кто подвергся "критике в национальных масштабах".

"Я стала едва ли не самой первой знаменитостью, которая по языковому вопросу прошла кенселинг национального масштаба. Но воспринимаю это как урок: после этой истории ни у кого не осталось сомнений, что популярность и внимание аудитории предусматривают ответственность за сказанное или сделанное", - говорит Ефросинина.

Ефросинина вспомнила языковой скандал (Фото: vogue.ua)

Кроме того, ведущая делится, что в период полномасштабной войны ей пришлось посмотреть в глаза собственным страхам, поскольку ранее критика для нее - это было нечто слишком болезненное.

"В детстве это выплескивалось в слезах, когда я получала четверку вместо пятерки, а во взрослом возрасте - в неумении воспринимать критику", - рассказывает она.

Ведущая снялась для Vogue (Фото: vogue.ua)

Как Ефросинина и Полякова комментировали связанный с ними языковой скандал

В июле 2022 звезд раскритиковали за русский язык, который они продолжали использовать в рамках проекта "Взрослые девочки". Свой гнев пользователи выражали в многочисленных комментариях на страницах в Instagram знаменитостей, а также под самыми выпусками шоу на YouTube.

Впоследствии Полякова прервала молчание и заявила, что они попытались записывать выпуски на украинском языке, однако результат им не понравился.

"Наш проект с Машей - он на кухне с подружкой. У нас миллионы людей, которые на кухне с подружками, с родными в кругу говорят так, как они привыкли. Там, где есть эта химия. Мы же выходим на YouTube, на собственном канале. Мы рассказали своим подписчикам, что такой химии, когда мы шутим на украинском языке, пока нет. Это придет. Дайте нам немного времени", - заявляла Оля несколько лет назад.

Маша Ефросинина и Оля Полякова - коллеги и близкие подруги (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что касается Марии, то ведущая также отмечала, что в моменты, когда ею особенно овладевали эмоции, ей сложно было говорить на украинском.

"Там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны выразить свое мнение, там, где происходит что-то триггерное, трепетное, у меня, например, не получается эмоционально перейти. Не получается шутить, у нас нет этой химии", - объясняла она.

К слову, шоу "Взрослые девочки" перестало выходить в эфир. Крайний выпуск артистки записали еще полгода назад.