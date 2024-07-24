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Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировала

Среда 24 июля 2024 19:59
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Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировала Надя Дорофеева и Миша Кацурин (Фото: instagram.com/misha_katsurin)
Автор: Любовь Блажко

Сыну Миши Кацурину исполнилось три года, и по этому случаю избранник Нади Дорофеевой поделился в соцсетях трогательным поздравлением. Так, он опубликовал серию семейных кадров, а в подписи к ним оставил небольшой комментарий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ресторатора.

Что написал Кацурин

В своем блоге возлюбленный знаменитой певицы показал потомка в разные моменты его жизни: на некоторых кадрах мальчик позировал сам, на других - с сестрой и новоиспеченной мачехой Надей Дорофеевой.

Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаКацурин показал семейные кадры (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

"Три года карапузу. Удивительно, но с каждым ребенком внутреннее "любвиехранилище" увеличивается в разы. Казалось бы, куда еще, будем делить между детьми тот ресурс любви, который уже есть. А нет - он гибкий, причем гибкий в одну сторону - в сторону бескомпромиссного увеличения", - отметил Миша.

"Дорогие", - отреагировала на публикацию Дорофеева.

"Поздравляю! Хотим пополнения в большой семье", - добавил бывший коллега артистки Алексей Завгородний (он же Позитив).

Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаМуж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаИвану исполнилось три года (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

После увиденных снимков можно предположить, что дети поладили с новой избранницей своего отца. Более того, в апреле они трогательно поздравили певицу с днем рождения: приготовили для нее подарки, а также оставили на дверях комнаты записку "Наде вход запрещен", чтобы она не увидела сюрприз раньше времени.

Что известно о первом браке Кацурина

Напомним, еще недавно ресторатор был в законных отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной, с которой сообщил о расставании весной 2022 года. Приблизительно в то же время о разрыве рассказали и Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом.

Бывшей исполнительницы, как известно, стал встречаться с Дашей после развода.

Кроме сына Ивана, в браке у Кацуриных родилась также дочь Саша.

За Мишу Кацурина Надя Дорофеева вышла замуж в июне прошлого года - спустя несколько месяцев после того, как они подтвердили свои отношения.

Муж Дорофеевой поздравил сына с днем рождения и показал семейные фото: певица отреагировалаПара подтвердила отношения спустя несколько месяцев после развода (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

Тем временем Дорофеева отреагировала на очередные слухи о своей беременности.

Также мы писали о том, что Дантес и Кацурина публично признались друг другу в любви и восхитили сеть семейными фото.

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