Звезда "Дизель Шоу" признался, чего больше всего боялся после того, как попал на службу в ВСУ

В начале полномасштабного вторжения бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница взял в руки оружие и пошел защищать Украину от оккупантов. Артист признался, были ли у него сомнения и чего больше всего боялся после того, как попал на службу в ВСУ.

Так, по словам Иваницы, ему относительно несложно было принять решение присоединиться к рядам ВСУ.

Причиной он назвал отсутствие в то время маленьких детей. Уже в декабре 2023 у звезды родился сын Орест.

К слову, самое страшное для артиста было - это позвонить маме и рассказать ей все.

"Самое страшное, честно вам скажу, уже после того, как я записался, как выдали оружие, было позвонить маме. Я боялся, как она отреагирует, но, слава Богу, она отреагировала хорошо. Дети тоже переживали, конечно, но меня никто не отговаривал. ", - поделился Олег.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Также он ответил, быстро ли удалось привыкнуть к новым военным и военным реалиям, и имел ли он до этого военный или боевой опыт.

"Ни военного, ни боевого не было. А привык достаточно быстро. Когда ты понимаешь, что и для чего делаешь, то осознаешь, что надо изменить что-то в своих привычках, в бытовых вещах. Я помню, в первые месяцы мы находились в огромном торговом центре, даже мылись все в умывальниках", - рассказал актер.

"Это было довольно странно, но тот адреналин, который мы испытывали, давал силы не обращать внимание на это и делать что надо", - добавил он.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Очень важно, говорит Иваница, быть готовым к тому, что "окружающий мир внезапно изменится и у тебя не будет ни теплой воды, ни каких-то обычных для тебя обыденных ритуалов". Впрочем, у знаменитости и его собратьев это получилось.

Напомним, звезда защищает страну от оккупантов с начала полномасштабной войны. Почти два года он служил в одном подразделении, а впоследствии его перевели в другое - зенитно-пулеметное. В настоящее время актер находится в Киевской области.