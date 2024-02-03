Ефросинина показала фото мужа с фронта и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ

Ведущая Маша Ефросинина поделилась редкой фотографией со своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, звезда рассказала, что ей удалось пообщаться по видеосвязи с любимым в тот момент, как он на передовой.
По словам ведущей, Тимур никогда не был фанатом публичности, и на каждый ее вопрос: "Что можно показать из его нового пути военного", мужчина всегда отвечает: "Ничего не надо. Это война. Продолжай придавать силы и уверенности своей аудитории, чтобы держались, пока мы делаем свое дело".
Маша Ефросинина показала мужа с фронта (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Однако на этот раз Мария не удержалась и похвасталась его достижениями на службе в ВСУ.
"Я им горжусь: Тимура уже второй раз пригласили в военные НАТО для обмена нашим опытом и обсуждения тех технологий, с которым он и его собратья разработали и работают, показывая удивительные результаты в уничтожении вражеских целей", - гордо сообщила Ефросинина.
Отметим, что Хромаев решил стать добровольцем после начала полномасштабной войны Украины с РФ.
Все это время мужчина служит, и лишь изредка он видится с женой и детьми.
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