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Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту і похизувалася його досягненнями на службі у ЗСУ

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

Ведуча Маша Єфросиніна поділилася рідкісною світлиною зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз служить у ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Маша Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту

Так, зірка розповіла, що їй вдалося поспілкуватися по відеозв'язку з коханим у той момент, як він на передовій.

За словами ведучої, Тимур ніколи не був фанатом публічності, і на кожне її питання: "Що можна показати з його нового шляху військового", чоловік завжди відповідає: "Нічого не треба. Це війна. Продовжуй надавати сили та впевненості своїй авдиторії, щоб трималися, поки ми робимо свою справу".

Маша Єфросиніна показала чоловіка з фронту (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однак цього разу Марія не втрималася і похизувалася його досягненнями на службі у ЗСУ.

"Я ним пишаюся: Тимура вже вдруге запросили до військових НАТО для обміну нашим досвідом та обговорення тих технологій, з яким він та його побратими розробили та працюють, показуючи дивовижні результати у знищенні ворожих цілей", - гордо повідомила Єфросиніна.

Зазначимо, що Хромаєв вирішив стати добровольцем після початку повномасштабної війни України з РФ.

Увесь цей час чоловік служить, і лише зрідка він бачиться з дружиною та дітьми.

Нагадаємо, раніше дружина Мірошниченка назвала невідомі факти про названого сина.

Також ми розповідали, що проросійського актора позбавили ролі у серіалі "Білий лотос".

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