Єфремова можуть відпустити: не виявили відбитків на кермі

Єфремов може залишитися на волі (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

Артист може залишитися на волі

Колишній адвокат Михаїла Єфремова, Ельман Пашаєв запевняє, що відбитки пальців на кермі не належали актору. Тому він ніяк не міг скоїти ДТП. Про це Пашаєв заявив 22 серпня в ефірі ток-шоу "Соловьеов Live".

"Я знаю, хто був за кермом... Я припускаю, хто був. Там відбитки пальців іншої людини - не Єфремова. Пальчики Єфремова там відсутні", - заявив екс-адвокат Ельман Пашаєв.

За словами Пашаєва, артист в той вечір ходив у бар пішки. Адвокат також відмовився назвати ім'я людини, яка, на його думку, перебував за кермом у момент автомобільної аварії.

Ці слова не звучать переконливо і мало хто в них повірить. Єфремов відомий своїм акторським талантом і зрозуміло, що він буде хапатися хоч за щось, що може його врятувати.

Актор неодноразово намагався грати на почуттях, була навіть демонстативна спроба суїциду. Останній раз Єфремову стало погано в залі суду, він втратив свідомість, почала німіти рука.

Також відомо, що Єфремов вирішив змінити свій захист, оскільки на суді до нього ставляться упереджено. "Я хочу, щоб адвокати у мене залишилися в якості консультантів, а я візьму когось сильніше", - заявив 56-річний Михайло Єфремов.

Нагадаємо, що ДТП в центрі Москви сталася 8 червня 2020 року. Автомобіль Михайла Єфремова зіткнувся з невеликим фургоном. Водія затиснуло в машині і він помер в лікарні від отриманих ран.

Очевидці стверджують, що за кермом машини був сам Єфремов. Його бачили на місці аварії в неадекватному стані. Аналізи показали в його крові не менше двох проміле алкоголю, а також сліди важких наркотиків.