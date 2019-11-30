Україна та РФ визначили питання щодо газу, де можливий компроміс, - Оржель 

Фото: Олексій Оржель (kmu.gov.ua)

Україна готова підписати угоду з РФ лише за європейськими правилами

У рамках тристоронніх газових переговорів Україна та Росія визначили питання, де можливо досягти компромісу. Про це повідомив міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Зокрема міністр зазначив, що наразі розпочато погоджувальний процес для досягнення цих компромісів.

"Зараз ми перебуваємо в цьому тристоронньому процесі, і вчорашній день - це елемент великого погоджувального процесу для того, щоб сторони змогли знайти точки дотику, там де ми вже знаходимось в зоні компромісу", - заявив Оржель.

Він також наголосив, що у переговорах були зроблені кроки вперед.

"Якщо ми говоримо про вчорашній день, то ми дійсно зробили кроки вперед... Ми попередньо були на контакті з європейською стороною, і відповідно по результатам було доведено, що зустріч відбудеться, були певні елементи, де компроміси потенційно можуть бути знайдені. А є елементи, там де ми також маємо шукати (компроміс, - ред.)", - додав він.

Він також наголосив, що Україна підпише контракт лише з умовою роботи за європейськими недискримінаційними правилами.

"Якщо ми говоримо, про нашу взаємодію з російською стороною, то вони зацікавлені в тому щоб авторитет такого палива, як газ, втрачався на європейському ринку... Якщо ми не підпишемо - це дуже погано впливає на показники на ринку. В свій час Україна прийняла рішення, що ми переходимо на європейські правила. Це означає, що ми як політики прийняли рішення, що суб'єкти господарювання, які працюють на цьому ринку мають працювати відповідно до європейських недискримінаційних правил", - заявив Оржель.

Нагадаємо, Олексій Оржель заявив у п'ятницю, 29 листопада, що Україна може повернутися до прямих поставок газу з Росії. За словами міністра, українська сторона вже веде переговори з російською компанією "Газпром".