Як ефектно подати картоплю на святковий стіл: найпростіший спосіб

Рецепт оригінальної подачі картоплі на Новий рік (колаж РБК-Україна)

Новорічний стіл точно не обійдеться без картоплі. Однак, навіть зі звичайної картоплі можна зробити по-справжньому ефектну та святкову страву.

Так, вона може подаватись у самостійному вигляді, або з додаванням м'яса, розповіла фудблогер "kristina_ne_pp" в Instagram.