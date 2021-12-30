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Як цікаво подати червону ікру на Новий рік: ця закуска здивує усіх

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Четвер 30 грудня 2021 18:35
Як цікаво подати червону ікру на Новий рік: ця закуска здивує усіх Як цікаво подати ікру на Новий рік (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Вже багато років незамінною на новорічному столі залишається ікра. Зазвичай її подають просто у тарілці або ж роблять з нею бутерброди.

Фудблогерка "v.vanilinka" на своїй сторінці в Instagram поділилась, що червону ікру можна подати на чипсах з гуакамоле.

Так, в результаті ви отримаєте смачну закуску і приємно вражені погляди гостей.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • червона ікра - 1 б;
  • зелена гречка - 1\2 скл;
  • авокадо - 1 шт;
  • сік лайма\лимона - 1 ст. л;
  • оливкова олія - 1 ст. л;
  • петрушка;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно приготувати гречані чипси. Для цього потрібно зварити гречку, після чого збити її у блендері.

Потім масу вирівняйте тонким шаром на деко та підсушіть чипси у духовці за температури 60-80 градусів 6-8 годин.

Після цього обсмажте чипси у фритюрі. Так вони стануть більш хрумкими.

Далі готуємо гуакамоле. Потрібно з'єднати м'якоть авокадо, сік лимона чи лайма, петрушку, оливкову олію та сіль та збити у блендері до однорідності.

В кінці на чипси викладаємо гуакамоле, а зверху червону ікру.

Як цікаво подати червону ікру на Новий рік: ця закуска здивує усіх

Рецепт оригінальної подачі ікри (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік.

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