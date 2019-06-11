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Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження

STYLERПерсони    11.06.2019 - 10:55
Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження
Лазарєв прокоментував сварку з Лободою (колаж РБК-Україна)

Сергій Лазарєв прокоментував свою сварку зі Світланою Лободою

Світлана Лобода та Сергій Лазарєв влаштували матюкливі розборки за лаштунками премії МУЗ-ТВ. За інформацією таблоїду Super.ru російський співак прямо на очах у колег обматюкав українську зірку, яка отримала статуетку як "краща співачка року".

"Ти що, ох***ла?! Типу найкрутіша?", - нібито сказав Сергій Світлані.

Багато хто вважав, що ця репліка була кинута Лезарєвим через те, що він позаздрив Лободі, яка отримала більше часу для свого виступу, ніж представник РФ на Євробаченні 2019.

 

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ у Москві (фото: instagram.com)

Після цього конфлікту Світлана відписалася від Сергія в Instagram. Лазарєв в свою чергу зробив те ж саме. Артисти відписалися один від одного в соцмережах і не поставили лайки під постами, що до недавнього часу відбувалося регулярно.

А ось Лазарєв в Instagram-сторіс прокоментував скандал. Правда, він вирішив з гумором підійти до ситуації. Сергій показав скріншот публікації Super.ru і обвів особливо, на його погляд, "найяскравіші" уривки статті. Все це він супроводив своїми коментарями.

Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

"Обожнюю! Ось це фантазія. Злидень Лазарєв!" - жартома зазначив співак.

Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

При цьому він не висловив свою версію конфлікту. Тому не виключено, що скандал все ж мав місце бути.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода потрапила у черговий скандал через райдер.

Ти що, ох***ла? Лазарєв обматюкав Лободу прямо на концерті (фото) Перебір: Лобода похвалилася черговою нагородою в Москві
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